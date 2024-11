Únia miest odmieta ďalšie povinnosti pre samosprávy

Bratislava 20. novembra (TASR) - Únia miest Slovenska (ÚMS) žiada zastaviť ukladanie nových povinností samosprávam, považuje to za neakceptovateľné. Uviedla to v reakcii na novelu z dielne poslancov Hlasu-SD, ktorou by sa mal zaviesť nový spôsob sankcií pre delikventov vo forme menších obecných služieb. Zabezpečenie splnenia tejto sankcie by mali na starosti samosprávy. ÚMS predložila k návrhu zásadné pripomienky.



Návrh je v druhom čítaní, predložili ho poslanci NR SR za Hlas-SD Samuel Migaľ, Radomír Šalitroš a Roman Malatinec. Podľa ÚMS ním zadávajú nové úlohy samospráve. "Aj keby sme chceli oceniť snahu poslancov, aby tresty za priestupky boli viac výchovné ako finančné, navrhovaný spôsob je pre mestá neakceptovateľný. Mestá nemôžu byť vychovávateľom mladistvých ani prevychovávateľom páchateľov priestupkov," uviedla ÚMS v stanovisku, ktoré TASR zaslala jej hovorkyňa Daniela Piršelová.



Novela by mala byť účinná od nového roka. Podľa únie miest ide o obdobie, ktoré bude z hľadiska financovania samospráv najťažšie. Preto považuje pridávanie ďalších povinnosti zo strany štátu za neprijateľné. Kritizuje štát, že nepozná realitu v regiónoch a o zmene nediskutoval so samosprávami.



"Po období nečakaných poslaneckých nápadov za predchádzajúcej vlády sme mali nádej, že toto obdobie skončí. Naša nádej však pomaly zhasína a so zdesením sledujeme zverejnené nápady poslancov," uviedol prezident ÚMS Richard Rybníček.



Návrh hovorí o tom, že medzi sankcie za priestupky by mohlo patriť aj vykonanie menších obecných služieb. Týkať by sa mohlo aj mladistvých páchateľov. Návrh je súčasťou novely priestupkového zákona, ktorou sa mení aj zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele. Parlament návrh posunul začiatkom novembra do druhého čítania.