Únia miest: Regionálna politika na Slovensku nie je dobrá

Trenčín 27. februára (TASR) - Regionálna politika na Slovensku nie je dobrá a spôsobuje zväčšovanie regionálnych rozdielov medzi východom a západom. Regionálnu politiku treba dostať do zmysluplnej podoby, aby sa napriek investovaným miliardám rozdiely nezväčšovali. Po štvrtkovom stretnutí predstaviteľov Únie miest Slovenska (ÚMS) so slovenskými poslankyňami Európskeho parlamentu (EP) to povedal prezident ÚMS Richard Rybníček.



"Je najvyšší čas, aby sme na Slovensku dokázali pre najbližšie programovacie obdobie zadefinovať jasnú regionálnu politiku. Jednoznačne nadefinovať, v akej oblasti, v ktorom kraji, meste či obci, potrebujeme rozvíjať ich silné alebo slabšie stránky. Je nemysliteľné, že regionálne rozdiely medzi východom a západom sa zväčšujú neúnosným spôsobom," pripomenul Rybníček.



Poslankyňa EP Miriam Lexmann (KDH) si myslí, že je dôležité posunúť rozhodovanie o eurofondoch do regiónov, pretože tam sa budú investovať efektívne.



"Ak chceme prostriedky z eurofondov nielen míňať, ale aj efektívne investovať do miest, obcí a regiónov, je dôležité dokončiť decentralizáciu. Ľudia v regiónoch vedia oveľa lepšie, čo potrebujú a do čoho investovať, ako úradníci v Bratislave. Decentralizácia prinesie ekonomický rozvoj, pretože nabalí ďalšie ekonomické aktivity a posunie regióny dopredu," pripomenula Lexmann s tým, že za 20 rokov používania eurofondov sa rozdiel medzi najbohatším a najchudobnejším regiónom na Slovensku strojnásobil.



Zdôraznila, že je to presný opak toho, čo má kohézna politika dosiahnuť. Jej cieľom je práve zahladzovať rozdiely medzi regiónmi.