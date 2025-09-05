< sekcia Slovensko
Únia miest Slovenska požiadala R. Rašiho o stretnutie v parlamente
ÚMS navrhuje pozvať na stretnutie všetkých predsedov poslaneckých klubov NR SR, predstaviteľov dotknutých rezortov a zástupcov samosprávnych združení.
Autor TASR
Bratislava 5. septembra (TASR) - Témy, ktoré majú významný vplyv na fungovanie miest a obcí, si vyžadujú otvorenú, zodpovednú a partnerskú diskusiu všetkých relevantných partnerov. Zdôraznila to Únia miest Slovenska (ÚMS), ktorá v tejto súvislosti požiadala predsedu Národnej rady (NR) SR Richarda Rašiho (Hlas-SD) o stretnutie na pôde parlamentu.
„Predsedu parlamentu chceme požiadať o pomoc v súvislosti s iniciatívami, ktoré sa v poslednom období zásadným spôsobom dotýkajú samosprávy. Či už ide o verejné vyhlásenia predstaviteľov štátu o predlžovaní funkčného obdobia starostov a primátorov, o obmedzenie kompetencií samosprávy v oblasti hazardných hier či nejasnosti v súvislosti s prípravou rozpočtu na rok 2026,“ priblížil prezident ÚMS a primátor Trenčína Richard Rybníček. Upozornil zároveň, že všetky tieto témy a spôsob, akým sa komunikujú, vnášajú neistotu do fungovania samosprávy.
ÚMS navrhuje pozvať na stretnutie všetkých predsedov poslaneckých klubov NR SR, predstaviteľov dotknutých rezortov a zástupcov samosprávnych združení. „Hlavným cieľom stretnutia je nielen otvoriť diskusiu na predmetné témy, ale nájsť možné riešenia na upokojenie aktuálnej situácie,“ dodal Rybníček.
Verí, že termín sa podarí nájsť ešte pred začiatkom septembrovej schôdze.
