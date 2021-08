Únia miest spustila informačný portál o miere zaočkovanosti

Bratislava 10. augusta (TASR) – Únia miest Slovenska (ÚMS) sprístupnila nový informačný portál o miere zaočkovanosti proti ochoreniu COVID-19 za jednotlivé okresy, mestá a obce. Informácie majú pomôcť občanom lepšie sa orientovať vo svojom okolí ako súčasť prevencie, portál má byť zároveň nápomocný aj pre samosprávy. Údaje zverejňované len na úrovni okresov považuje únia za nedostatočné, mätúce a výrazne skresľujúce.



"Môžete mať okresné mesto, ktoré má vysokú zaočkovanosť a okolité dedinky, ktoré majú zaočkovanosť podstatne nižšiu. A to vám skresľuje dáta za celý okres. Je to veľmi mätúce a skresľuje to situáciu v okolí," uviedla pre TASR ÚMS.



Keď sa však údaje o miere zaočkovanosti zverejnia za jednotlivé mestá a obce, starostovia a primátori majú prehľad o tom, aká je reálna situácia a vedia sa podľa toho zariadiť. "Vedia edukovať alebo cielene organizovať podporu očkovania, výjazdové tímy a podobne. Považujeme to za veľmi dôležité," podotýka únia. Za rovnako dôležité a prospešné považuje takéto informácie aj pre samotných obyvateľov. "Napríklad, keď idem niekam na dovolenku, pozriem si, akú mieru zaočkovanosti má tá obec, aby som vedel, že keď sa tam stretávam s ľuďmi, aké riziko mi hrozí," vysvetľuje únia, podľa ktorej sú to jedny z kľúčových informácií ako súčasť prípravy na tretiu vlnu.



Vytvorenie informačného portálu iniciovala ÚMS v spolupráci s Banskobystrickým samosprávnym krajom (BBSK), v rámci platformy pre otvorené dáta o.z. ALVARIA. Prvotne bol portál vytvorený len pre Banskobystrický kraj, údaje sú rozšírené na celé Slovensko. Dáta sú pravidelne aktualizované aj na základe spolupráce s Inštitútom zdravotných analýz Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR.