Únia miest Slovenska víta nový COVID automat

Bratislava 11. augusta (TASR) – Únia miest Slovenska (ÚMS) víta schválenie nového COVID automatu, ktorý sa riadi regionálnym princípom. Celoplošne prijímané riešenia vyvolávali totiž podľa únie v regiónoch rozčarovanie. Za mimoriadne pozitívne vníma tiež prepojenie pravidiel COVID automatu s mierou zaočkovanosti rizikových skupín v regióne.



"Doterajšie riešenia, ktoré boli prijímané celoplošne, vyvolávali v regiónoch rozčarovanie, keď pre kritickú epidemiologickú situáciu napríklad na severnej Orave boli zatvárené reštaurácie vo Veľkom Krtíši," uviedol pre TASR prezident ÚMS Richard Rybníček.



Pozitívom je tiež prepojenie pravidiel s na mierou zaočkovanosti rizikových skupín v regióne. Únia verí, že obyvatelia budú mať spoločný záujem zamedziť lokálnym epidemiologickým obmedzeniam a bude to jedna z motivácií na zvýšenie miery zaočkovanosti v regiónoch. "Individuálne rozhodnutia, ktoré budú musieť robiť majitelia reštaurácií, budú určite ťažké, ale dávajú im do ruky aspoň nejaký nástroj na ovplyvnenie vlastnej budúcnosti, čo v prípade celoplošných riešení nebolo možné," poznamenal Rybníček.



Nový COVID automat zavádza päť farieb rizikovosti okresov - od zelenej (monitoring), cez oranžovú (ostražitosť), červenú (1. stupeň ohrozenia), bordovú (2. stupeň ohrozenia) až po čiernu (3. stupeň ohrozenia). Pri zmene farby sa má brať do úvahy okrem počtu nakazených napríklad aj zaočkovanosť okresu v populácii nad 50 rokov. Čím viac očkovaných v tejto skupine ľudí bude daný okres mať, tým bude väčšia šanca, že sa posunie do lepšej farby a napriek číslu nakazených v ňom budú platiť miernejšie opatrenia.



Prevádzky sa po novom rozhodnú, či budú púšťať iba zaočkovaných alebo negatívne testovaných a ľudí, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, alebo všetkých vrátane neočkovaných a netestovaných. Od toho sa potom budú odvíjať aj ďalšie opatrenia.