Únia miest víta pokračovanie občianskych a poriadkových služieb
Bratislava 12. marca (TASR) - Únia miest Slovenska (ÚMS) víta, že štát nenechal projekt Miestnych občianskych a poriadkových služieb (MOaPS) zaniknúť. V praxi totiž predstavuje pomoc, ktorú mnohé samosprávy reálne využívajú a potrebujú. Zároveň však zdôrazňuje, že problémy s bezpečnosťou nestačí len hasiť na poslednú chvíľu. TASR o tom informovala hovorkyňa ÚMS Daniela Piršelová.
„Upozorňujeme, že pri téme bezpečnosti v mestách a obciach nestačí hasiť problémy na poslednú chvíľu. Mestá potrebujú predvídateľné financovanie a včas nastavené pravidlá, nie neistotu, či budú môcť osvedčené služby udržať,“ skonštatovala Piršelová.
Únia opätovne pripomenula, že bezpečnosť obyvateľov musí byť spoločnou a systematicky financovanou prioritou štátu aj samospráv. Bude preto naďalej presadzovať, aby štát so samosprávami nastavoval bezpečnostné a preventívne programy systémovo, včas a v reálnej súčinnosti s mestami a obcami.
Splnomocnenec vlády pre rómske komunity Alexander Daško vo štvrtok informoval, že projekt MOaPS na Slovensku bude pokračovať aj ďalej, teda aj po tom, ako by mal súčasný projekt skončiť do konca roka 2026. Úrad splnomocnenca našiel financie aj v spolupráci s rezortami práce, zdravotníctva a školstva, spolupodieľať by sa mali aj samosprávy. Samotný úrad vyčlení 15 miliónov eur. Projekt by mal trvať ďalších 18 mesiacov a po novom by mal niesť názov miestna občianska služba. Pomoc by mala byť zároveň adresnejšia.
