Únia miest víta vytvorenie plánu dobudovania vodovodov a kanalizácií

Bratislava 20. júna (TASR) - Únia miest Slovenska (ÚMS) víta zámer vytvoriť národný plán dobudovania a modernizácie verejných vodovodov a kanalizácií v regiónoch SR. Navrhuje, aby nevyhnutnou súčasťou tohto plánu boli aj viaceré finančné mechanizmy, ktoré ho umožnia realizovať v čo najkratšom čase. TASR o tom informovala hovorkyňa ÚMS Daniela Piršelová. O národnom pláne informoval štátny tajomník ministerstva investícií Michal Kaliňák (Hlas-SD).



"Tento zámer vítame a podporujeme, považujeme takéto rozhodnutie za dôležité nielen pre zvýšenie kvality života obyvateľov, ale aj rozvoj územia - nielen vidieka, ale aj mestských regiónov," skonštatovala únia miest.



Zároveň poukázala na to, že žiadnej z doterajších vlád sa nepodarilo vytvoriť mechanizmy na naplnenie záväzkov v oblasti životného prostredia, kam patrí aj prístup k pitnej vode a riešenie odpadového hospodárstva. "Vo svojich koncepčných dokumentoch, ktoré sme adresovali tejto, ako aj predchádzajúcim vládam, dlhodobo presadzujeme zmenu financovania územnej samosprávy a navrhujeme viaceré nástroje financovania rozvoja regiónov," uviedla Piršelová.



Okrem posilnenia vlastných zdrojov a zmeny spôsobu finančného vyrovnávania rôznych záťaží odporučila ÚMS aj vznik štátneho rozvojového a modernizačného fondu. Ten by mal podľa únie umožniť zabezpečiť dlhodobé a stabilné financovanie projektov a postupné odstránenie modernizačného dlhu vrátane výstavby a modernizácie vodovodov a kanalizácií v regiónoch.



Kaliňák na konferencii Jarná Itapa povedal, že rezort chce investovať viac do regiónov a vytvoriť národný plán budovania vodovodov a kanalizácií. Ten by mal jasne definovať to, ako sa na Slovensku bude pristupovať k vodovodom a ku kanalizácii.