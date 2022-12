Únia nevidiacich a slabozrakých má po 32 rokoch nového predsedu

Bratislava 4. decembra (TASR) - Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) má nového predsedu. Branislava Mamojku na čele občianskeho združenia po 32 rokoch vystriedal Ján Podolinský. Na 9. zjazde ÚNSS ho zvolilo 64 delegátov z celého Slovenska. TASR o tom informovala PR manažérka únie Eliška Fričovská.



"Rád by som svojimi zručnosťami, schopnosťami i zápalom pre prácu v organizácii prispel k tomu, aby sa Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska i život ľudí so zrakovým postihnutím naďalej zlepšovali. Budem rád, ak budeme pokračovať v rozvíjaní a skvalitňovaní nami poskytovaných služieb. Zároveň by som si želal, aby sa viac zaktivizovala naša členská základňa a spoločne sme vytvárali silnú a jednotnú organizáciu," uviedol novozvolený predseda ÚNSS.



Mamojka na pozícii predsedu končí po vyše troch desaťročiach. Z organizácie neodchádza úplne, bude pôsobiť v pozícii podpredsedu a venovať sa predovšetkým legislatívnej oblasti. Za svoje najväčšie úspechy považuje Mamojka predovšetkým výrazný posun v oblasti prístupnosti informačných technológií, množstvo pozitívnych legislatívnych zmien zlepšujúcich každodenný život ľudí so zrakovým postihnutím i dobrú pozíciu ÚNSS v rámci medzinárodných vzťahov.



"Únia pre mňa znamená úsek života, keď sa mi darilo robiť prácu, ktorá mala význam nielen pre mňa, ale aj pre ďalších ľudí. Bola veľmi pestrá, spoznal som množstvo osobností, ktoré som mohol pozitívne ovplyvniť aj v prospech nás, zrakovo postihnutých. Toto obdobie svojho života považujem za užitočnejšie ako roky, keď som pôsobil vo vedeckom výskume," skonštatoval.