Únia nevidiacich a slabozrakých si pripomenula 31. výročie vzniku

Bratislava 11. apríl (TASR) - Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) vznikla odčlenením sa z pôvodnej organizácie Zväzu invalidov zastupujúcej ľudí s rôznymi zdravotnými postihnutiami. V súčasnosti má takmer 3200 členov združených v 56 základných organizáciách a profesionálne zázemie v každom kraji Slovenska. Informovala o tom Eliška Fričovská, PR manažérka ÚNSS.



ÚNSS si svoje výročie pripomenula v stredu (7. 4.). Organizácia sa od svojho počiatku sústredí na oblasť obhajoby záujmov a práv nevidiacich a slabozrakých. "Posledných viac ako 10 rokov som sa osobne veľmi zasadzoval o zmenu vo vysokoškolskom zákone. Konečne sme toto úsilie doviedli do úspešného konca a v súčasnosti musia mať verejné vysoké školy webové sídla i dokumenty na nich uverejnené plne prístupné aj pre študentov so zrakovým postihnutím," priblížil Branislav Mamojka, predseda ÚNSS.



Za dlhodobý neúspech organizácie považuje nemožnosť presadiť zmenu v oblasti stavebnej legislatívy zameranej na bezbariérovosť. „Ďalším neúspešným procesom je mnohoročné presadzovanie priaznivejších štandardov pre výťahy. Stále a čoraz viac sa inštalujú výťahy s dotykovou klávesnicou a bez hlasového oznamovania poschodí. Technické riešenie existuje, ale obvykle nie je súčasťou podmienok verejného obstarávania,“ upozornil Mamojka.



ÚNSS sa tiež zameriava na pomoc v oblasti poskytovania sociálnych služieb – sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie. Tieto služby aktuálne podľa riaditeľky ÚNSS Tatiany Winterovej poskytujú dištančne, teda telefonicky, písomne či cez internet. "Často naše sociálne pracovníčky a sociálni pracovníci našli nové formy, ako pokračovať v práci s klientom, ako bola výučba Braillovho písma prostredníctvom aplikácie Messenger, cez telefón zaškoľovali v používaní lupy a vďaka zdieľaným obrazovkám neustala ani výuka počítačových zručností," vymenovala Winterová.



Od 15. marca ÚNSS uvoľnila pravidlá a klienti môžu na krajské strediská prísť aj osobne. Stále však platia prísne pandemické opatrenia a nutnosť objednania sa vopred. „Mnohí klienti toto čiastočné uvoľnenie privítali, pretože im nechýbali len ponúkané služby, ale najmä osobný kontakt so sociálnou pracovníčkou či sociálnym pracovníkom," dodala Winterová.