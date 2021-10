Únia nevidiacich a slabozrakých: Väčšina vodičov bielu palicu pozná

Bratislava 14. októbra (TASR) - Tohtoročná dopravno-preventívna akcia Deň bielej palice v uliciach slovenských miest vo štvrtok potvrdila, že väčšina vodičov signál bielou palicou zo strany nevidiaceho či slabozrakého chodca pozná a vie, že mu treba zastaviť. Skonštatoval to organizátor akcie - Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) s tým, že počas štvrtka zaregistrovali 5188 áut, z toho figurantom 4170 vodičov zastavilo a 1018 nevidiaceho ignorovalo.



Sumárne čísla podľa únie ukazujú, že na signál figuranta nezastavilo 19,6 percenta vodičov. Oproti roku 2019 ide o mierne zhoršenie, v ňom totiž vodiči dosiahli v celkových výsledkoch 18,8 percenta. "V Nitrianskom kraji nezastavilo nevidiacemu len 7,1 percenta vodičov. Naopak, štatisticky najhorším je Bratislavských kraj, v ktorom až 27,2 percenta vodičov odignorovalo signalizáciu figuranta," spresnila ÚNSS.



Kým v roku 2019 bolo do akcie zapojených 50 miest a 55 priechodov, do tohto ročníka bolo spočiatku prihlásených 37 miest a 41 priechodov. "Žiaľ, zhoršujúca sa situácia v regiónoch spôsobila, že naši figuranti spolu s hliadkami dopravnej polície boli napokon v 33 mestách a na 38 priechodoch po celom Slovensku," spresnila hlavná koordinátorka Dňa bielej palice Ivana Frčová.



Deň bielej palice prebieha na vytypovaných priechodoch dve hodiny. Počas nich prechádzajú figuranti cez priechod pre chodcov a ďalší spolupracovník (zapisovateľ) si značí, ako na jeho signalizáciu zareagovali vodiči.



"Nevidiaci dáva najavo svoj záujem prejsť cez cestu vodorovným zodvihnutím palice na niekoľko sekúnd. Následne by mal vodič zastaviť a keď nevidiaci či slabozraký vyhodnotí, že je preňho situácia bezpečná, prechádza cez priechod pre chodcov. Pri chôdzi po priechode pre chodcov bielou palicou systematicky pohybuje pred sebou po povrchu vozovky,“ vysvetlila Frčová. Blikanie či trúbenie na nevidiacich a slabozrakých je podľa ÚNSS nevhodné. Môže byť totiž pre nich varovným signálom, po ktorom treba ostať stáť.



Dopravno-preventívnu akciu už 12 rokov spoločne organizujú ÚNSS a odbor dopravnej polície Prezídia Policajného zboru.