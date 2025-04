Únia nevidiacich oslavuje 35 rokov, pozýva na deň otvorených dverí

Bratislava 6. apríla (TASR) - Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) oslavuje v pondelok (7. 4.) 35 rokov svojho vzniku, verejnosť pozýva na deň otvorených dverí po celom Slovensku. TASR o tom informovala PR manažérka ÚNSS Eliška Fričovská.



„Po celom Slovensku bude program prvého aprílového pondelka jasný: priblížiť každodennosť so zrakovým postihnutím a ukázať, že aj neľahká životná situácia sa dá zvládnuť, ak sa máte o koho oprieť,“ priblížil predseda únie Ján Podolinský. ÚNSS dodala, že každé krajské stredisko sprístupní svoje priestory širokej verejnosti, ktorá si bude môcť vyskúšať množstvo aktivít „potme“.



Zástupkyňa riaditeľky únie Dagmar Filadelfiová doplnila, že návštevníci budú mať možnosť pozrieť si pomôcky aj zaujímavé technické novinky uľahčujúce každodennosť so zrakovým postihnutím. „V niektorých strediskách nebude chýbať ani prezentácia vodiacich psov či milých výrobkov šikovných nevidiacich ľudí,“ dodala.



ÚNSS pripomenula, že počas svojho fungovania sa podieľala na prijatí viacerých kľúčových zákonov na ochranu práv ľudí so zrakovým postihnutím. V poslednom období sa organizácia intenzívne venovala pripomienkovaniu nového zákona o integrovanej posudkovej činnosti a príslušnej vyhláške. „Veríme, že aj naše odborné pripomienky prispeli k celkovému zneniu zákona, ktorý má ambíciu posudzovať odkázanosť na pomoc osobám s ťažkým zdravotným postihnutím komplexne, odborne a s účinnými kontrolnými mechanizmami,“ dopĺňa Soňa Tóthová z ÚNSS.



Riaditeľka únie Tatiana Winterová objasnila, že okrem aktivít realizovaných v prospech komunity je pre ÚNSS dôležitá práca s jednotlivcom. „Ročne pomôžeme takmer trom tisíckam klientov, ktorým naši pracovníci poskytnú vyše 28.000 hodín odbornej pomoci,“ podotkla.



Prehľad aktivít v jednotlivých krajských strediskách ÚNSS je dostupný na webovej stránke organizácie i na stránkach stredísk.