Únia nevidiacich: Pripomíname si Svetový deň Braillovho písma

Bratislava 4. januára (TASR) - Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) pripomína, že 4. január je Svetovým dňom Braillovho písma. Vyhlásilo ho v roku 2018 Valné zhromaždenie OSN. V tento deň si nevidiaci i slabozrakí pripomínajú narodenie autora slepeckého písma Louisa Brailla.



Nevidiaci môžu Braillovo písmo využívať aj v digitálnej forme. "Braillovo písmo je reliéfnym typom písma, čo znamená, že ho nevidiaci používatelia vnímajú hmatom. Bruškami prstov ho čítajú vytlačené na špeciálnom papieri. Avšak po vytlačení sa už napísaný obsah nedá len tak jednoducho meniť a upravovať, ako je to v digitálnom prostredí. Túto skutočnosť si uvedomili ľudia zaoberajúci sa Braillovým písmom a vyvinuli zariadenia umožňujúce dynamicky meniť obsah v bodovom písme. Ide o tzv. hmatové displeje," vysvetlil inštruktor sociálnej rehabilitácie ÚNSS Ján Podolinský.



Braillovský hmatový displej je podlhovastá škatuľka podobná klávesnici, ktorá sa pripája k počítaču, prípadne mobilnému telefónu. "Prínosom hmatového displeja je možnosť využívať ho ako externú klávesnicu, ktorú si človek so zrakovým postihnutím spojí s počítačom a môže pracovať podobne ako na Pichtovom stroji. Dokáže ním ovládať všetky programy a aplikácie v počítači, taktiež čítať i písať Braillovým písmom priamo do textového editora," dodal Podolinský.



ÚNSS pripomína, že nevidiaci môžu využívať aj špeciálne aplikácie vo svojich dotykových telefónoch, no tým dochádza k spomaľovaniu telefónu. Najvýraznejšie sa to prejavuje pri písaní textov. Jedným zo spôsobov, ako môže nevidiaci túto situáciu vyriešiť, je použitie vstavanej alebo aj dodatočne inštalovanej braillovskej klávesnice.



Písmo pre nevidiacich predstavil Louis Braille v roku 1825. V Uhorsku toto písmo zaviedli v roku 1893, prvé slovenské učebnice tlačené Braillovou abecedou vyšli v roku 1923. Písmo je plne ortografické, má svoju logiku, zákonitosť i postupnosť a vďaka týmto vlastnostiam je rovnocenné s akoukoľvek inou sústavou písmen.