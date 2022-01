Únia pre zdravšie srdce kritizuje zmenu zákona o predpisovaní liekov

Bratislava 11. januára (TASR) – Z pohľadu pacienta je zmena zákona o predpisovaní liekov a zdravotníckych pomôcok absolútne neprijateľná a môže mať až fatálne následky. Uviedla to v stanovisku Únia pre zdravšie srdce. Podľa prezidenta únie Petra Kollárika môže nová legislatíva ešte viac zhoršiť už i tak zlú spoluprácu pacienta pri dodržiavaní liečby.



Únia upozorňuje, že mnohí pacienti nedodržiavajú liečbu a neužívajú lieky ani vtedy, keď ich predpisuje všeobecný lekár, a teda sú dostupné na jednom mieste. "Na základe tejto legislatívnej úpravy bude musieť pacient s viacerými diagnózami navštíviť viac, často aj štyroch až piatich špecialistov. Bude ich musieť navštíviť, alebo sa s nimi telefonicky spojiť, čo vzhľadom na vyťaženosť špecialistov vidím nereálne," vysvetlil Kollárik.



Podotkol, že ak sa pacientovi podarí vybaviť si termín, často bude musieť za špecialistom vycestovať, a to v mnohých prípadoch aj mimo svojej obce či mesta. "Takéto obštrukcie pacienta ešte viac odradia od liečby, ako tomu bolo doposiaľ. Adherencia tak v mnohých prípadoch padne na nulu a dôsledky môžu byť naozaj fatálne," skonštatoval prezident únie.



Základom zvyšovania úspešnosti liečby je podľa jeho slov spolupráca a dobrá komunikácia lekára s pacientom. "Lekár špecialista potrebuje na svojho pacienta čas, aby mu správne vyhodnotil diagnózu a aby vysvetlil liečbu tak, aby pacient porozumel tomu, čo mu lekár povedal," priblížil Kollárik. Podotkol, že ak budú špecialisti "zavalení" žiadosťami o vypisovanie predpisov, budú mať problém venovať sa pacientom.



Všeobecní lekári po novom nemôžu predpisovať lieky na odporúčanie lekára špecialistu. Upozornili na to Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP) aj Slovenská kardiologická spoločnosť, ktoré novú legislatívu účinnú od začiatku roka kritizujú a vyzvali na jej prehodnotenie. Asociácia na ochranu práv pacientov (AOPP) SR verí, že Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR aj poslanci Národnej rady (NR) SR sa budú výhradami poskytovateľov, lekárnikov aj pacientov zaoberať. MZ SR reagovalo, že je naďalej otvorené diskusii v súvislosti s predpisovaním liekov.