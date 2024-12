Únia uvítala iniciatívu Migaľa ohľadom noviel zákonov o športe

Bratislava 8. decembra (TASR) - Únia futbalových profesionálov (ÚFP) uvítala iniciatívu poslanca NRSR Samuela Migaľa (Hlas-SD) ohľadom noviel zákonov o športe a o Fonde na podporu športu (FnPŠ). Migaľ mal k novelám pripomienky a tvrdil, že jeho zásadnou prioritou je tvorba nezávislého rozhodcovského orgánu pred slovenským olympijským výborom pre rozhodovanie sporov športovcov.



Migaľ sa minulý týždeň ani vo štvrtok pred hlasovaním o novele zákona o športe a novele zákona o Fonde na podporu športu neprezentoval, a preto chýbal dostatok poslancov na schválenie zákonov. Uviedol, že mal voči návrhu výhrady, no nebolo mu umožnené podieľať sa na kreovaní legislatívy. Pred štvrtkovým hlasovaním i po ňom rokoval s ministrom cestovného ruchu a športu Dušanom Keketim.



"Profesionálni futbalisti a myslím, že budeme hovoriť aj za väčšinu ostatných športovcov, vnímajú veľmi pozitívne iniciatívu pána poslanca Samuela Migaľa vo vzťahu k zákonom v oblasti športu. Po prvý raz v histórii niekto vypočul aj samotných športovcov a nielen športové zväzy a presadzuje väčšiu ochranu ich práv najmä v oblasti riešenia sporov, kolektívnych vzťahov, ale aj pri ich zastúpení v orgánoch národných zväzov. Napriek tomu, že športovci a ich záujmové organizácie pravidelne volajú po výrazných systémových zmenách a predložili aj rozsiahle pripomienky v MPK, tak zo strany ministerstva cestovného ruchu a športu neboli športovci ani len pozvaní do žiadnej pracovnej skupiny k novelizácii zákona a žiadna z ich pripomienok nebola akceptovaná. Veríme, že ministerstvo, ako neutrálny regulátor vzťahov športe si uvedomí, že rovnako dôležitou súčasťou športovej obce sú aj športovci a zohľadní navrhované poslanecké zmeny, ktoré výrazne pomôžu profesionálnym športovcom pri výkone ich práv vo vzťahu ku klubom a zväzom a pomôže tak nastoliť spravodlivé a profesionálne vzťahy a podmienky na výkon športu," stojí vo vyhlásení ÚFP.



Pozmeňujúce návrhy poslanca Migaľa kritizoval predseda SNS Andrej Danko i Výkonný výbor Slovenského olympijského a športového výboru (VV SOŠV). Ten spolu so Slovenským futbalovým zväzom (SFZ) a Slovenským zväzom ľadového hokeja (SZĽH) vyjadrili návrhu plnú podporu. "Jeho aktérmi boli aj zástupcovia športových subjektov, ktorých mnohé pripomienky boli zapracované," spresnil VV SOŠV. Návrhy poslanca Migaľa kritizoval ako neodborné a škodlivé pre rozvoj športu. Výbor žiada ministra Keketiho, aby tieto návrhy odmietol, a vyzýva poslancov NR SR, aby schválili obe novely v pôvodnej podobe.