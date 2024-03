Unicorn Systems SK posilnil spoluprácu so Žilinskou univerzitou

Foto: Unicorn Systems SK

Bratislava 1. marca (OTS) - Spoločnosť Unicorn Systems SK podpísala zmluvu o spolupráci s Fakultou riadenia a informatiky na Žilinskej univerzite. Tým otvára nové možnosti pre študentov aj pre rozvoj inovácií v oblasti IT. Partnerstvo sľubuje prepojenie teoretických znalostí s praktickými skúsenosťami a bude mať prínos ako pre samotné vzdelávanie, tak aj pre budúce uplatnenie absolventov na pracovnom trhu.Chronický nedostatok IT odborníkov na slovenskom trhu núti miestne firmy hľadať cesty, ako si vychovať vlastných pracovníkov. Slovenská pobočka renomovanej európskej spoločnosti Unicorn preto na začiatku tohto roku podpísala partnerskú zmluvu o spolupráci s Fakultou riadenia a informatiky na Žilinskej univerzite.popisuje budúcu spoluprácu, manažér divízie Unicorn Systems SK.Spolupráca medzi Unicorn Systems SK a Žilinskou univerzitou sa zameriava predovšetkým na integráciu praktických aspektov a najnovších trendov v oblasti IT do výučby.hovorí, Cloud Architect zo spoločnosti Unicorn Systems SK a zároveň aj jeden z vyučujúcich.dodávaOkrem výučby voliteľného predmetu Unicorn Systems SK a Žilinská univerzita spoločne organizujú rad doplnkových aktivít. Patria medzi ne odborné prednášky, workshopy a špeciálne akcie typu „týždeň podnikovej praxe“, kde majú študenti príležitosť zoznámiť sa s realitou pracovného života, získať rady pre písanie životopisov alebo prípravu na pohovory. Všetky aktivity sú navrhnuté tak, aby posilnili prepojenie teórie s praxou a podporili vznik nových profesijných väzieb medzi študentmi a spoločnosťou. Spolupráca tiež otvára dvere pre talenty, ktoré sa na akademickej pôde objavia.vysvetľuje, obchodná riaditeľka Unicorn Systems SK.Táto iniciatíva je príkladom úspešného modelu spolupráce medzi podnikovým a akademickým sektorom, ktorý prináša vzájomný prospech. Podporuje nielen vzdelávanie a prípravu študentov na budúcu kariéru, ale tiež umožňuje spoločnosti Unicorn Systems SK priamy prístup k inovatívnym myšlienkam a talentom. Spoločnosť Unicorn preto už prakticky od svojho vzniku investuje do vzdelávania, a to jednak prostredníctvom svojej súkromnej vysokej školy Unicorn University, ktorá viac než tisícke študentov ponúka bakalárske aj magisterské študijné programy v oblastiach ako sú Softvérový vývoj, Business management alebo Aplikovaná ekonómia a analýza dát. Pre študentov základných a stredných škôl vytvoril Unicorn online vzdelávaciu platformu Red Monster, ktorá žiakom ponúka kurzy literatúry, dejepisu, matematiky a radu ďalších predmetov. V minulom roku Unicorn navyše naviazal partnerstvo so Slovenskou a Českou stredoškolskou esportovou ligou (SČSEL), kde by rovnako chcel podchytiť nadaných študentov a ponúknuť im perspektívu v podobe štúdia na Unicorn University, prípadne budúceho zamestnania. Unicorn je renomovaná európska spoločnosť poskytujúca tie najväčšie informačné systémy a riešenia z oblasti informačných technológií. Dlhodobo sa sústredíme na vysokú pridanú hodnotu a konkurenčnú výhodu prinášanú našim zákazníkom. Pôsobíme na trhu už od roku 1990 a za tú dobu sme vytvorili radu špičkových a rozsiahlych riešení, ktoré sú rozšírené a užívané medzi tými najvýznamnejšími podnikmi z rôznych odvetví. Zároveň vyvíjame Unicorn Universe – Digital Twin Construction Kit. Tento produkt využíva internetovú službu Plus4U na poskytovanie rozsiahleho portfólia služieb založených na robustných softvérových riešeniach pre malé a stredné podniky a koncových užívateľov. Náš softvér pomáha efektívnemu a šetrnému zaobchádzaniu s prírodnými zdrojmi a ohľaduplnému správaniu sa k životnému prostrediu Naším cieľom je vzdelávať ľudí a tiež spoločnosť. Preto sme v roku 2007 založili Unicorn University , ktorá zároveň prevádzkuje Unicorn Top Gun Academy – komplexný vzdelávací systém pre našich spolupracovníkov, teda pre všetkých z nás.