Unikátne ubytovanie v podobe domčekov na strome

O Mestských lesoch v Bratislave

Bratislava 23. júla (OTS) - Najmä v horúcich letných dňoch ľudia hľadajú únik, ktorý môžu nájsť v prírodnom prostredí, kde sa schladia a zrelaxujú. Mestské lesy sú pre tieto potreby skvelým miestom. Návštevníci majú mnoho možností ako zabehať si, bicyklovať, prejsť sa, či len relaxovať na deke na lúke. Máme tu mnoho ihrísk pre deti, futbalové ihriská, a v sezóne si u nás môžu návštevníci opekať. Mnoho ľudí však nevie, že v mestských lesoch sa dá aj prespať, a to dokonca v unikátnych domčekoch na stromoch.Momentálne disponujeme troma domčekmi na strome, pričom dva sa nachádzajú pod Kačínom, a jeden na Dlhých lúkach. Dva domčeky majú kapacitu pre 4 osoby, jeden pre 3 osoby. Najvyšší domček je až vo výške 6 m, takže môže návštevník nebadane a s rozhľadom pozorovať lesné zvieratá.Každý domček má priestrannú terasu, kde si môžete v tichosti posedieť. Okrem postelí domčeky disponujú aj stolíkom so stoličkami, pripravená je bandaska s čerstvou vodou, v blízkosti je suché WC. Pri domčeku na dube a pri domčeku Dlhé lúky je aj ohnisko na opekanie. Domčeky na strome sú skvelou voľbou pre tých, ktorý chcú odísť z ruchu mesta, zrelaxovať v srdci prírody, pozorovať zvieratá, a zažiť jedinečný zážitok. Rezervovať si ich môžu návštevníci na stránke rezervacie.mlba.sk.Kúpou pobytu v domčekoch na strome návštevník podporí chod lesoparku, pretože všetky získané financie vrátime späť do Mestských lesov v podobe nového mobiliáru, opráv, kosenia lúk, či inej starostlivosti o les a mobiliár.Spravujú vyše 3.000 hektárov lesa, vo vlastníctve Hlavného mesta SR. Patria sem obľúbené miesta ako Partizánska lúka, Železná studnička, Kačín, Kamzík či Horáreň Krasňany. Okrem vytvárania vhodných podmienok na rekreáciu obyvateľov sa zameriavajú aj na podporu ochrany prírody, ekovýchovu pre deti a šetrnú formu lesného hospodárstva.