Union: Oneskorenie účtovnej závierky spôsobila administratívna chyba

Bratislava 1. augusta (TASR) - Neskoré odovzdanie účtovnej závierky a zverejnenie výročnej správy spôsobilo podľa súkromnej Union zdravotnej poisťovne administratívne pochybenie. Deklaruje, že jej vnútorný kontrolný systém je na nadštandardne vysokej úrovni. Pre TASR to uviedla hovorkyňa poisťovne Kristína Baluchová v reakcii na kritiku Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS).



Union ZP ozrejmila, že svoju účtovnú závierku i výročnú správu uložila do registra účtovných závierok 25. júla, pričom dané dokumenty boli prístupné na jej webstránke od mája tohto roku. "ÚDZS boli v neauditovanej forme zaslané poštou a emailom v marci 2023. Ich neskoršie uloženie do registra bolo spôsobené jednoduchým administratívnym pochybením," dodala Baluchová. Poisťovni je zároveň ľúto, že úrad rieši takýto formálny nedostatok a nekomunikuje priamo s poisťovňou.



Úrad upozornil na to, že Union ZP nezvládla načas podať účtovnú závierku ani zverejniť výročnú správu. Podotkol, že tak musí urobiť do šiestich mesiacov po skončení kalendárneho roka. Vyvoláva to podľa neho otázky týkajúce sa možného rozvratu interných kontrol poisťovne. V tejto súvislosti sa chce ÚDZS obrátiť na akcionára i audítorov spoločnosti, finančnú správu aj Ministerstvo financií SR.