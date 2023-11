Union: Vplyv na hospodárenie mali neplánované zmeny zo strany štátu

Bratislava 10. novembra (TASR) - Na hospodárenie Union zdravotnej poisťovne (ZP) mali vplyv viaceré neplánované zmeny zo strany štátu. Union ZP to pre TASR uviedla v reakcii na výsledky hospodárenia zdravotných poisťovní, podľa ktorých bola ku koncu septembra v strate takmer 8,3 milióna eur.



"Vplyv na hospodárenie mali viaceré neplánované zmeny zo strany štátu, ako navyšovanie platov lekárov či požiadavky programového rozpočtu, ktoré Union ZP rešpektovala a poskytla poskytovateľom zdravotnej starostlivosti objem prostriedkov, ktorý nemala krytý rozpočtom," skonštatovala v stanovisku pre TASR.



Zdravotná poisťovňa pripomenula, že na nedostatok financií v systéme verejného zdravotného poistenia dlhodobo upozorňovala. "Potvrdili to aj analýzy ministerstva financií," doplnila. Poukázala tiež na to, že ku koncu septembra, keď sa vyhodnocovalo hospodárenie, ešte nebolo zrealizované dofinancovanie. "Prebiehať bude prostredníctvom mesačných doplatkov a bude použité na vykrytie strát zdravotných poisťovní," uzavrela.



Ku koncu septembra boli v strate aj Všeobecná zdravotná poisťovňa (takmer 108 miliónov eur) a súkromná zdravotná poisťovňa Dôvera zdravotná poisťovňa (5,7 milióna eur).