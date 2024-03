Union ZP vníma vyhlášku k financiám skôr negatívne, VšZP ju akceptuje

Bratislava 20. marca (TASR) - Súkromná Union zdravotná poisťovňa vníma vyhlášku k prerozdeleniu financií pre zdravotníctvo v tomto roku skôr negatívne. Upozornila napríklad na to, že znevýhodňuje ju aj niektorých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, najmä ambulantných. Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VŠZP) vyhlášku akceptuje. Vyplýva to z ich stanovísk pre TASR.



"VšZP vzala na vedomie zverejnenú vyhlášku a bude akceptovať spôsob prerozdelenia finančných prostriedkov v rámci verejného zdravotného poistenia," uviedla pre TASR Ivana Linetová z oddelenia komunikácie štátnej poisťovne.



Union ZP skritizovala, že vyhláška ju znevýhodňuje. Poukázala na to, že pre ňu plánované výdavky na zdravotnú starostlivosť idú nad rámec zákona o zdravotných poisťovniach a deficit si musí pokryť zo svojich prevádzkových nákladov. "Hoci oproti verzii vyhlášky v medzirezortnom pripomienkovom konaní boli vykonané aj zmeny, ktoré vnímame pozitívne, návrh vyhlášky stále nezohľadňuje potreby nášho poistného kmeňa a neprirodzene nám určuje, do akých druhov zdravotnej starostlivosti máme smerovať naše zdroje," povedala hovorkyňa zdravotnej poisťovne Kristína Baluchová.



Union ZP upozornila na to, že takýto prístup môže viesť k nenapraviteľným deformáciám v systéme zdravotnej starostlivosti s negatívnymi dopadmi na dostupnosť niektorých druhov starostlivosti. "Nevnímame programové rozpočtovanie ako vhodné riešenie z viacerých dôvodov. Dlhodobo upozorňujeme na to, že takýto nástroj riadenia je neflexibilný, analyticky náročný, čo znemožňuje jeho prípravu v zákonnej lehote, a takto detailné plánovanie ročného horizontu bude vždy v určitej oblasti konfrontované s realitou," dodala.



Ministerstvo zdravotníctva v stredu zverejnilo v Zbierke zákonov vyhlášku k prerozdeleniu financií pre zdravotníctvo na tento rok. Zverejniť ju malo do 15. januára. Posun odôvodňovalo tým, že štátny rozpočet sa prijal neštandardne, na konci vlaňajška.