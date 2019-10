Univerzita Komenského chce zastaviť odlev študentov do zahraničia

Bratislava 24. októbra (TASR) – Univerzita Komenského (UK) v Bratislave chce zastaviť odlev šikovných študentov do zahraničia, najmä do Českej republiky. Preto sa rozhodla aktívnejšie zamerať na stredoškolákov. TASR o tom informovala hovorkyňa univerzity Lenka Miller.



České vysoké školy za hranicami dlhodobo lákajú slovenských študentov na moderné internáty a vybavenie. "Nemyslíme si, že české školy sú kvalitnejšie. UK má rovnako kvalitné študijné programy. Niektoré sú lepšie u nás a niektoré zas u susedov. České vysoké školy však dlhodobo viac investujú do marketingu," poznamenal prorektor UK pre vonkajšie vzťahy Radomír Masaryk.



UK sa prvýkrát predstaví ako celok aj na veľtrhu vzdelávania v Brne. "Nejde až tak o oslovenie českých študentov, aby prišli študovať k nám. Je to skôr plán strednodobého obdobia. Momentálne by sme však chceli motivovať slovenských študentov rozhliadajúcich sa po štúdiu v Českej republike, aby predsa len zvážili štúdium na Slovensku," vysvetlil Masaryk. Záujemcov plánujú osloviť spoločne so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave.



Za užitočnú stratégiu označuje vedenie UK aj osobné oslovovanie stredoškolákov na rôznych medzinárodných a domácich olympiádach.



Najväčšia slovenská univerzita organizuje tento rok prvýkrát aj celouniverzitný deň otvorených dverí pre záujemcov zo stredných škôl. Uskutoční sa 5. novembra. "Pre nerozhodnutých záujemcov budú všetky fakulty poskytovať informácie v hlavnej budove UK na Šafárikovom námestí a tí, ktorí už vedia, o ktorý študijný program majú záujem, sa môžu ísť pozrieť priamo na konkrétnu fakultu," poznamenala Miller.



"Kvalitnú univerzitu nerobia len kvalitní vedci a pedagógovia, ale aj študenti. Práve oni sú hnacím motorom, ktorý posúva celú univerzitu vpred," povedal rektor UK Marek Števček. Zároveň je presvedčený o tom, že zvýšenie počtu dobrých študentov sa časom prejaví aj na kvalitnejšom štúdiu.