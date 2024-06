Univerzita Komenského oslávila 105. výročie, otvorila výstavu medailí

Bratislava 27. júna (TASR) - Univerzita Komenského (UK) v Bratislave oslávila vo štvrtok 105. výročie. Pri tejto príležitosti otvorila výstavu medailí a spustila Klub Alumni UK. TASR o tom informovala hovorkyňa najväčšej slovenskej univerzity Eva Kopecká.



Výstava medailí bude verejnosti dostupná od pondelka (1. 7.) v rondeli historickej budovy UK na Šafárikovom námestí až do začiatku nového akademického roku. "Cieľom výstavy je priblížiť proces vydávania a význam medailí - od návrhu, pri akej príležitosti sa medaily vydajú, cez ich vzhľad, až po spôsob uznania alebo ocenenia. Výstava tiež približuje využívanie medailí ako symbolu univerzity či už na akademických insígniách alebo ako znaku univerzity," priblížila hovorkyňa.



Klub Alumni UK je podľa Kopeckej určený pre bývalých študentov, pracovníkov či osoby inak späté s univerzitou, aby mohli ostať v spojení so svojou alma mater. Ako priblížila, členovia budú dostávať informácie o univerzite, pozvánky na akcie, ponuky pre rozvoj profesijného života a pracovné ponuky z prostredia univerzity. Rovnako aj informácie o možnosti zapojiť sa do poradných či rozhodovacích orgánov univerzity alebo do aktivít organizovaných univerzitou.