Univerzita Komenského ponúka počas štúdia aj kariérové poradenstvo

Bratislava 16. apríla (TASR) - Študenti, ktorí sa chcú poradiť v súvislosti so svojím smerovaním po škole alebo si nie sú istí, či si zvolili správne štúdium, majú od konca februára na Univerzite Komenského (UK) k dispozícii novú službu. Kariérové poradenstvo poskytuje poradkyňa v rámci Psychologickej poradne UK a k dispozícii je pre všetkých študujúcich zadarmo. TASR o tom informovala hovorkyňa najväčšej slovenskej univerzity Lenka Miller.



Využiť poradenstvo môžu študenti aj pri príprave životopisu alebo motivačného listu, alebo keď sa pripravujú na pracovný pohovor. Študenti môžu využiť individuálne, ale aj skupinové poradenstvo vo forme workshopov. Individuálne kariérové poradenstvo môže prebiehať osobne alebo online. Prvé stretnutie slúži na oboznámenie sa so situáciou klienta a určenie cieľa. "Neskôr v rámci poradenského procesu klientov sprevádzam a podporujem. Využívam pritom rôzne inovatívne a zážitkové metódy a techniky, ktoré podnecujú spontánnosť. To napomáha lepšiemu sebapoznávaniu, efektívnemu rozhodovaniu a plánovaniu kariéry," povedala kariérová poradkyňa z UK Dominika Vajdová.



Poradňa plánuje v budúcom akademickom roku rozbehnúť aj skupinové workshopy s názvom Kompas na ceste za kariérou, zamerané na sebapoznávanie, objavovanie kariérových možností, rozhodovanie a plánovanie kariéry. "Kariérové poradenstvo ponúka priestor objaviť svoje silné stránky, hodnoty, identifikovať záujmy, schopnosti a kompetencie, a tak napomáha lepšiemu sebapoznaniu," povedala Vajdová. Ako dodala, pomáha tiež zorientovať sa a uplatniť sa na trhu práce s ohľadom na jedinečnosť každého klienta. "Pre študentov môže byť preto prínosné práve v období, keď sa rozhodujú, akým smerom sa ďalej vydať, či už v prípade, že sa rozhodujú o ďalšom štúdiu, alebo sa pripravujú na vstup na trh práce," uzavrela.