Univerzita Komenského prináša nový program v oblasti tréningu hokeja
Delegácia z fínskej univerzity navštívila priestory FTVŠ UK.
Autor TASR
Bratislava 18. mája (TASR) - Univerzita Komenského (UK) v Bratislave prináša nový študijný program v oblasti tréningu hokeja. Vedenie univerzity a predstavitelia Fakulty telesnej výchovy a športu (FTVŠ) UK pokračujú v rokovaniach s fínskou univerzitou Haaga-Helia University of Applied Sciences o vzniku spoločného študijného programu zameraného na trénerstvo ľadového hokeja. Na projekte sa bude podieľať aj Slovenský zväz ľadového hokeja. Informuje o tom UK na svojom webe.
Delegácia z fínskej univerzity navštívila priestory FTVŠ UK, kde pokračovali rokovania o spoločnom študijnom programe v oblasti hokejového trénerstva. Partneri sa zhodli, že väčšinu podmienok spolupráce už dohodli a po doplnení technických náležitostí by mohli zmluvu o študijnom programe podpísať ešte do konca mája tohto roka.
„Potrebujeme skutočných odborníkov v oblasti trénerstva, preto som nesmierne rád, že sa nám podarilo nadviazať spoluprácu s expertmi zo sveta slovenského aj zahraničného športu. FTVŠ UK je miesto, ktoré už desaťročia vychováva športové talenty a je teda prirodzenou cestou vychovávať aj ľudí, ktorí budú takéto talenty vedieť usmerňovať na ceste za víťazstvom,“ povedal rektor UK Marek Števček. Program bude fungovať vo forme double degree (absolventi získajú diplom z oboch univerzít) a otvoriť ho plánujú v akademickom roku 2027/2028. Fínska strana označila projekt za rozšírenie existujúceho študijného programu, slovenskú stranu však ešte čaká akreditačný proces, ktorý by mala univerzita ukončiť počas jesene 2026.
Partneri chcú posilniť praktickú časť výučby, odborné stáže a spoluprácu s klubmi. Prepojenie univerzitného vzdelávania, športovej federácie a praxe môže vytvoriť jedinečný model športového vzdelávania v strednej Európe.
Zástupcovia oboch krajín diskutovali aj o rozdieloch medzi slovenským a fínskym systémom prípravy trénerov a mládeže. Zhodli sa, že kvalitné vzdelávanie trénerov patrí medzi základné predpoklady konkurencieschopnosti menších hokejových krajín voči veľmociam, akými sú USA alebo Kanada.
Spolupráca univerzít by sa v budúcnosti nemala obmedziť iba na výmenu študentov. Partneri chcú rozvíjať aj mobilitu pedagógov a spoločné výskumné aktivity. Fínski zástupcovia označili pripravovaný program za významnú príležitosť pre obe krajiny, ktoré spája dlhodobá hokejová tradícia aj záujem o rozvoj športového vzdelávania.
