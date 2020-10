Univerzita Komenského pripravuje efektívnejšie riadenie internátov

Bratislava 27. októbra (TASR) – Univerzita Komenského (UK) v Bratislave pripravuje efektívnejší model riadenia internátov. Na nastavenie nových procesov manažovania internátov využíva vedenie univerzity obdobie ich limitovanej prevádzky. TASR o tom informovala hovorkyňa UK Lenka Miller.



Univerzita udržiava internáty v limitovanej prevádzke s ohľadom na študentov, ktorí sú vo vážnej sociálnej či rodinnej situácii a nemali by kam ísť. Na vysokoškolskom internáte Družba zostalo približne 350 ubytovaných a vo Vysokoškolskom meste Ľ. Štúra – Mlyny UK 1200 ubytovaných.



"Bezpečnostné a protiepidemické opatrenia sa podpísali aj na ekonomickej situácii internátov. Univerzita musí počítať s výpadkom príjmov z poplatkov za ubytovanie, ako aj z prenájmov priestorov," uviedla Miller. Aktuálne obdobie univerzita využije na ďalšie rekonštrukcie internátov, ako je výmena balkónových zábradlí výškových blokov, výmenu nábytku, maľovanie či pokračovanie rekonštrukcie spoločných sociálnych zariadení v blokoch Átriových domkov. Zároveň plánuje zmeny v manažovaní internátneho komplexu.



Počas tohto obdobia stál na čele internátov riaditeľ Peter Petro. Ročná zmluva s univerzitou končí riaditeľovi Petrovi 31. októbra. Vzhľadom na aktuálnu limitovanú prevádzku internátov sa rektor UK Marek Števček rozhodol nový konkurz nevypísať. "Ďakujem pánovi Petrovi za odvedenú prácu. Pred rokom pri jeho nástupe vedel, že ho čaká veľká výzva, a to sme ešte netušili, ako život univerzity a internátov poznačí pandémia. Vedenie univerzity prijalo rozhodnutie prevziať vyššiu mieru kontroly nad riadením internátov tak, aby sme ešte viac zvýšili transparentnosť procesov a efektívnosť našich investícií," povedal rektor UK. Ako dodal, musia sa čo najskôr dobehnúť nahromadené investičné dlhy a zabezpečiť, aby internáty dostali do stavu zodpovedajúceho súčasným nárokom.



Od 1. novembra rektor UK poverí riadením Vysokoškolského mesta Ľ. Štúra – Mlyny UK kvestorku UK Ingrid Kútnu Želonkovú. Systém riadenia samostatne hospodáriacich súčastí UK by mal totiž v dohľadnom čase prejsť zásadnou reformou, a to na základe predchádzajúcej diskusie na úrovni príslušných orgánov akademickej samosprávy. Rektor Števček plánuje výrazne zvýšiť vplyv vedenia univerzity na riadenie samostatne hospodáriacich súčastí, vrátane najväčšieho slovenského internátneho mesta.