< sekcia Slovensko
Univerzita tretieho veku AOS vzdeláva v oblasti technológií a jazykov
Zdôraznil, že rozhodnutie pokračovať vo vzdelávaní je dôkazom vnútornej sily a chuti sa rozvíjať.
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 1. novembra (TASR) - Univerzita tretieho veku Akadémie ozbrojených síl (AOS) generála M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši vzdeláva študentov v oblasti osobného rozvoja, technológií a jazykov. V novom akademickom roku Univerzity tretieho veku AOS do lavíc zasadlo 79 nových študentov. AOS o tom informovala na svojom webe.
„Univerzita tretieho veku je miestom, kde sa stretávajú ľudia s chuťou učiť sa, spoznávať a rásť. Jej poslaním je sprístupniť vzdelanie všetkým, ktorí aj po štyridsiatom piatom roku života veria, že poznanie má stále, čo ponúknuť,“ uviedli z akadémie.
Nový akademický rok pre študentov, ktorí sa rozhodli venovať štúdiu anglického jazyka, počítačov a internetu v rôznych úrovniach, v októbri otvoril riaditeľ Centra vzdelávania AOS Roman Kráľ. Zdôraznil, že rozhodnutie pokračovať vo vzdelávaní je dôkazom vnútornej sily a chuti sa rozvíjať.
„Noví študenti vstúpili do sveta, kde vek je len číslom a zvedavosť hlavným motorom napredovania. Každé stretnutie, prednáška či diskusia sú dôkazom, že vzdelávanie má moc meniť životy v každom období,“ podotkol riaditeľ Centra vzdelávania AOS.
„Univerzita tretieho veku je miestom, kde sa stretávajú ľudia s chuťou učiť sa, spoznávať a rásť. Jej poslaním je sprístupniť vzdelanie všetkým, ktorí aj po štyridsiatom piatom roku života veria, že poznanie má stále, čo ponúknuť,“ uviedli z akadémie.
Nový akademický rok pre študentov, ktorí sa rozhodli venovať štúdiu anglického jazyka, počítačov a internetu v rôznych úrovniach, v októbri otvoril riaditeľ Centra vzdelávania AOS Roman Kráľ. Zdôraznil, že rozhodnutie pokračovať vo vzdelávaní je dôkazom vnútornej sily a chuti sa rozvíjať.
„Noví študenti vstúpili do sveta, kde vek je len číslom a zvedavosť hlavným motorom napredovania. Každé stretnutie, prednáška či diskusia sú dôkazom, že vzdelávanie má moc meniť životy v každom období,“ podotkol riaditeľ Centra vzdelávania AOS.