Univerzita tretieho veku pri Akadémii PZ učí a pomáha už štvrtý rok

Bratislava 6. novembra (TASR) – Univerzita tretieho veku (UTV) pri Akadémii Policajného zboru (PZ) v Bratislave vzdeláva a pomáha seniorom už štvrtým rokom. Nadviazala nielen na tradíciu veľkých univerzít, ktoré takýto projekt majú, ale zároveň sa snaží poskytovať seniorom právne rady a praktické rady z ďalších oblastí, ktoré by im mohli v budúcnosti pomôcť. Taktiež im pomáha integrovať sa do spoločnosti a prispieva k zlepšeniu ich psycho-fyzickej kondície.



"Snažíme sa, aby to bolo zamerané na praktično. Na to, čo si myslíme, že zužitkujú. Aby sa vedeli brániť," uviedla pre TASR zakladateľka UTV a rektorka Akadémie PZ Lucia Kurilovská s tým, že v aktuálnom školskom roku sa na UTV vzdeláva viac ako 231 študentov.



V praxi funguje UTV pri Akadémii PZ tak, že prvý ročník je postavený na všeobecných prednáškach pokrývajúce široké spektrum oblastí a informácií. Ide napríklad o informácie z kriminalistiky, kriminológie, obchodného či trestného práva a iných právnych odvetví či o sebaobranu. Vo vyšších ročníkoch sa už špecializujú na konkrétne oblasti a môžu si vybrať štúdium v piatich študijných blokoch.



Študijný blok vyšetrovanie vzdeláva napríklad pri vyšetrovaní trestných činov súvisiacich s domácim násilím a krádežami. Študijný blok právneho zamerania je zameraný na právne predpisy, základnými právami a slobodami občanov SR, prednášky sa venujú tiež otázkam dedičského či vlastníckeho práca či foriem podnikania. K ďalším študijným blokom patrí kriminalisticko-forenzný, blok krízového manažmentu, ktorý zahŕňa napríklad aj otázky psychosociálnej pomoci v krízových situáciách pri nešťastiach a katastrofách a blok sebarealizácie osobnosti seniora, týkajúci sa finančnej gramotnosti či praktických zručností v rámci informačných technológií.



"Naši študenti chodia aj na "miesto činu", kde je nasimulovaný byt, ktorý bol možno vykradnutý alebo sa tam stal trestný čin. A učia sa odoberať stopy, vzorky," priblížila Kurilovská s tým, že telocvikári akadémie ich zasa učia rôzne chmaty a hmaty v rámci sebaobrany, ktoré by mohli v prípade potreby použiť.



Okrem toho by mali študenti akadémie participovať čoskoro na projekte kontaktných bodov pre obete trestných činov. Tie spustilo Ministerstvo vnútra SR vlani v novembri a zriadených je ich osem, teda v každom z krajov. Väčšinou sídlia v klientskom centre, v prípade, ak takéto centrum v krajskom meste nie je, sídlia takéto kontaktné body v priestoroch okresného úradu v sídle kraja.



"Študenti budú poskytovať právne rady či rady z trestnoprávnej oblasti. Všetko bezplatne tak, aby bola pomoc skutočne čo najadekvátnejšia a prístupná. Aby každým, kto potrebuje takéto rady, mohol prísť a bola mu zabezpečená takáto pomoc," poznamenala Kurilovská.



Kontaktné body poskytujú viaceré služby, napríklad špecializované poradenstvo, sprevádzanie obetí počas trestného konania voči páchateľovi, právnu pomoc a právne zastupovanie či sociálne a ekonomické poradenstvo. Projekt sa sústredí tiež na zvýšenie počtu subjektov, ktoré sa venujú prevencii kriminality. K dispozícii sú v prípade potreby aj špecialisti, a to osoby z oblasti sociálneho poradenstva, psychológovia, kriminalisti či právnici. Pomoc je primárne určená obetiam z radov seniorov, obetiam nenávistných trestných činov, extrémizmu či obchodovania s ľuďmi.