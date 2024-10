Univerzitná nemocnica vyzýva spoločnosť aby nepodľahla výrokom Kotlára

Bratislava 6. októbra (TASR) - Univerzitná nemocnica Bratislava (UNB) sa dôrazne ohradila voči výrokom splnomocnenca vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Petra Kotlára. Nemajú podľa nej základ v žiadnych vedeckých faktoch a sú v rozpore s medzinárodným vedeckým poznaním. Nemocnica to uviedla na sociálnej sieti.



"Zástupcovia Univerzitnej nemocnice Bratislava sa tvrdo ohradzujú voči tvrdeniam pána poslanca Petra Kotlára a plne stoja na strane vedcov, odborníkov a lekárov, ktorí pracujú s vedecky overenými faktami, na základe ktorých sa im darí liečiť a zachraňovať ľudské životy. Spoločne s mojimi kolegami preto vyzývame spoločnosť, aby nepodliehala uveriteľnosti takýchto tvrdení, ktoré našu spoločnosť môžu uviesť do tmárstva a izolovať nás od pokroku a inovácií či už v oblasti medicíny alebo aj v iných odvetviach," uviedol riaditeľ UNB Alexander Mayer.



Ako zdôraznil, váži si odvahu odborníkov ako Peter Sabaka, ktorí aj napriek osobným útokom naďalej bojujú proti hoaxom a klamstvám.



Nemocnica pripomenula, že počas pandémie na svete v dôsledku ochorenia COVID-19 zomrelo takmer 15 miliónov ľudí. Na vrchole pandémie bolo v nemocnici hospitalizovaných asi 500 ľudí s týmto ochorením. Upozornila tiež, že na chorobu zomierali aj zdravotníci, ktorí sa nakazili pri záchrane životov iných ľudí.



"UNB bude vždy stáť na strane odborníkov a podporovať ich tvrdenia a poznatky, ktoré nadobudli rokmi práce, výskumov a skúseností, ktorí neúnavne pracujú, aby zachránili čo najviac ľudských životov, a to aj napriek útokom a nezmysleným obvineniam," uzavrela nemocnica.



Splnomocnenec Kotlár predložil vládnemu kabinetu správu k preverovaniu pandémie. Na tohtotýždňovej tlačovej konferencii hovoril o viacerých podozreniach o neúčinnosti a nebezpečnosti vakcín či o umelom pôvode COVID-19. Avizoval, že vláde odporučí napríklad zastavanie očkovania mRNA vakcínami do dokázania ich bezpečnosti a účinnosti. Opozícia Kotlárove výroky skritizovala a označila ich za dezinformácie. Tvrdeniami sú znepokojení aj vedci z Virologického ústavu Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied.