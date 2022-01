Univerzity nasledujúce dni rozhodnú o režime výučby v letnom semestri

Na archívnej snímke budova Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Na snímke Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach. Foto: TASR - František Iván

Bratislava 19. januára (TASR) – Univerzity budú v najbližších dňoch rozhodovať o režime výučby v letnom semestri. Zhodujú sa na tom, že budú postupovať podľa nariadení a odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR a ministerstva školstva za dodržania protiepidemických opatrení platných v čase začiatku semestra.V rámci prezenčnej výučby by Prešovská univerzita v Prešove uprednostnila OTP režim. "," uviedla pre TASR hovorkyňa univerzity Anna Polačková. Riadiť sa však budú rozhodnutím vlády SR a platnými vyhláškami hlavného hygienika.," povedal pre TASR rektor Trnavskej univerzity v Trnave René Bílik. Na takúto otázku bude vedenie univerzity podľa jeho slov pripravené odpovedať na začiatku februára.Aj najväčšia slovenská univerzita – Univerzita Komenského (UK) v Bratislave pozorne sleduje epidemickú situáciu. "," spresnila pre TASR hovorkyňa univerzity Lenka Miller.Z návrhu opatrení proti šíreniu variantu omikron, ktoré schválila vláda uplynulý týždeň, vyplýva, že na vysokých školách by sa prezenčne malo vyučovať v OP režime. Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave uviedla, že aktuálne nastavenie režimu OP by sa v podmienkach univerzity uplatňovalo veľmi komplikovane. "," povedal pre TASR hovorca STU Juraj Rybanský. STU bude preto navrhovať úpravu nastavenia režimu pandemických opatrení, optimálne návrat k semaforu uplatňovanému v prvej časti zimného semestra.Výučbu v letnom semestri akademického roka 2021/2022 plánuje vedenie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach začať prezenčnou formou v režime podľa nariadení a odporúčaní ÚVZ SR a rezortu školstva za dodržania protiepidemických opatrení platných v čase začiatku semestra. "," uviedlo pre TASR vedenie univerzity. Ako ďalej doplnilo, prioritou vedenia UPJŠ v Košiciach je bezpečný návrat k prezenčnej výučbe. "," dodalo vedenie univerzity.Miroslav Horňák z centra komunikácie a vzťahov s verejnosťou Ekonomickej univerzity v Bratislave uviedol, že o režime v letnom semestri na univerzite sa bude rozhodovať v nasledujúcich dňoch, pričom sa rozhodne podľa vývoja situácie.Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS) uplynulý týždeň uviedol, že nevidí žiaden dôvod, aby boli vysoké školy na online vzdelávaní. "," povedal.