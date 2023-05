Univerzity nedostali finančné prostriedky za talentovaných študentov

Bratislava 14. mája (TASR) – Univerzity zatiaľ nedostali finančné prostriedky za talentovaných študentov, ktorí neodišli študovať do zahraničia a zostali pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu na slovenských školách. Pre TASR to potvrdili viaceré univerzity. V prvom ročníku štipendijnej schémy Študujem doma, Slovensko ma odmení, bolo udelených celkovo 1237 štipendií.



Títo študenti môžu počas troch rokov bakalárskeho štúdia získať štipendium v celkovej hodnote 9000 eur. Zároveň za každého štipendistu má dostať peniaze aj vysoká škola, a to v hodnote 200 eur mesačne, ktoré má využiť na systematickú prácu s nimi. "Avizované financie, ktoré mala univerzita dostať za každého študenta, zatiaľ Univerzita Komenského (UK) nedostala," uviedla pre TASR hovorkyňa najväčšej slovenskej univerzity Lenka Miller. Potvrdili to aj zo Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave a Ekonomickej univerzity v Bratislave.



Na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v akademickom roku 2022/2023 študuje 101 poberateľov štipendia. "Získané prostriedky plánuje univerzita použiť na podporu aktivít nadpriemerných študentov prvého a druhého stupňa štúdia formou poskytovania príspevkov na dopravu a úhradu nákladov spojených so študijnými, výmennými a výskumnými pobytmi, akademickými mobilitami, stážami alebo v rámci účasti na konferenciách či krátkodobých pobytoch spojených so štúdiom," spresnilo vedenie univerzity pre TASR. Rovnako ich chce použiť napríklad aj s výskumnou, vývojovou, umeleckou a ďalšou tvorivou činnosťou mimo schém financovaných z európskych fondov ako napríklad Erasmus+.



Hovorca STU Juraj Rybanský pripomenul, že financie síce majú byť pridelené univerzite, ale všetky musia byť investované späť do študentov. Finálna verzia opisu projektu dodnes podľa jeho slov nie je známa. Na STU začalo študovať 195 talentovaných študentov, v súčasnosti ich je 185.



Štipendium na UK dostalo celkovo 412 študentov, vrátane 46 študentov zo sociálne znevýhodneného prostredia. "O použití finančných prostriedkov s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR neustále komunikujeme, keďže účel ich použitia stále nie je dostatočne vyšpecifikovaný," uviedla Miller. Plánovali ich použiť najmä na pokrytie výpadku pri zabezpečovaní personálnych kapacít na administráciu týchto štipendií a mnohé iné veci súvisiace so štúdiom, napríklad na podporu psychologickej poradne či oceňovanie študentov.



Ekonomická univerzita v Bratislave potvrdila, že dostala prostriedky len pre študentov, ktoré im vo forme štipendia pravidelne vypláca. "Na prostriedky pre univerzitu doteraz nebola vypísaná výzva. Prostriedky sa použijú v súlade s výzvou," dodal Miroslav Horňák z Ekonomickej univerzity v Bratislave. V rámci týchto štipendií študuje na univerzite 88 talentovaných študentov.



Vybraní talentovaní a nadpriemerní študenti z tohtoročných maturantov môžu získať štipendium vo výške 3000 eur za jeden akademický rok počas prvých troch rokov vysokoškolského štúdia na Slovensku. Ide o plán rezortu školstva, ako motivovať a udržať talentovaných ľudí na Slovensku. Štipendium sa čerpá z plánu obnovy a úspešnému uchádzačovi ho mesačne vypláca vysoká škola.