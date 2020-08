Univerzity sa pripravujú na prípadnú druhú vlnu koronavírusu

Bratislava 8. augusta (TASR) – Univerzity rátajú s možnou druhou vlnou nového koronavírusu a pri príprave na nový akademický rok 2020/2021 zohľadňujú aj túto možnosť. Vedenie Trnavskej univerzity v Trnave pripravuje začiatok akademického roka a podobu zimného semestra v dvoch variantoch, TASR to potvrdil jej rektor René Bílik.



"Prvý je takpovediac bežný a ráta s dennou prezenčnou formou vyučovania a so všetkými univerzitnými podujatiami, pravdaže pri paralelnom dodržiavaní hygienických pravidiel, ktoré sú platné v Slovenskej republike ako prevencia ochorenia COVID-19," uviedol rektor. Druhý sa orientuje na dištančné formy vyučovania. Podľa Bílika v súčasnosti pripravujú univerzitné systémy na takúto "prevádzku" počas semestra. "V týchto dňoch diskutujeme o spôsobe inštruktáže pre študentov predovšetkým prvých ročníkov bakalárskeho stupňa štúdia na používanie vzdelávacích systémov a nástrojov pre dištančné formy, pretože títo študenti takouto prípravou a skúsenosťou počas štúdia na univerzite zatiaľ neprešli," poznamenal rektor.



Aj Univerzita Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici v rámci príprav na nový akademický rok zohľadňuje možnosť druhej vlny nového koronavírusu a prechodu z prezenčnej na dištančnú metódu výučby. "Pedagogický proces súvisiaci s výučbou v akademickom roku 2020/2021 sa nastavuje tak, aby univerzita mohla prejsť na online výučbu plynule na všetkých fakultách. V procese príprav sa zohľadňujú skúsenosti z výučby v letnom semestri počas prvej vlny nového koronavírusu,“ ozrejmila pre TASR vedúca referátu marketingovej komunikácie UMB Dana Straková. Univerzita rieši nielen pedagogický proces, ale aj informačno-technické vybavenie na jednotlivých pracoviskách, vybavenie prednáškových miestností prispôsobených na online výučbu v súlade s rozvrhom vyučovania v nasledujúcom zimnom semestri. V súčasnosti prebiehajú školenia pre pedagógov, ktorých cieľom je zvýšiť efektivitu ich práce s e-learningovými a online nástrojmi. "Bez ohľadu na to, či bude alebo nebude druhá vlna pandémie alebo karanténnych opatrení, univerzita pokračuje v trendoch digitalizácie procesov a podpory pre online vzdelávanie, ktoré kríza v súvislosti s ochorením COVID-19 len urýchlila a pomohla ich rýchlejšiemu presadeniu v bežnom pracovnom živote pedagógov aj študentov," uviedla Straková.



Na nový akademický rok a prípadnú druhú vlnu pandémie sa pripravujú aj na Univerzite Komenského (UK) v Bratislave. V júli sa konalo stretnutie s odborníkmi na krízový manažment. Hovorkyňa UK Lenka Miller poznamenala, že koncom júla sa stretli zástupcovia vedenia univerzity a riaditelia internátov s epidemiológmi. Počas stretnutí sa venovali zabezpečeniu prevencie pred príchodom na internáty a počas zápisov. Ďalšou témou stretnutí sú bezpečnostné a hygienické štandardy počas výučby, možnosti usporiadania hromadných podujatí či opatrenia týkajúce sa internátov.



Vedenie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na prelome augusta a septembra prijme konkrétne opatrenia pre prípravu výučbových priestorov, realizáciu výučby a ubytovania študentov. "Z pohľadu dodržiavania nových hygienických štandardov sú univerzita, jej fakulty a univerzitné pracoviská pripravené, keďže máme dostatočné skúsenosti z predchádzajúceho obdobia. Z úrovne vedenia opäť urobíme dôslednú kontrolu pripravenosti všetkých univerzitných a fakultných priestorov," vyplýva zo stanoviska univerzity. V podobnom duchu pripravujú aj nastavenie pravidiel pre výučbu. Zároveň vedenie UK verí, že výučba sa bude realizovať prezenčne.