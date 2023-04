ÚNSS 33 rokov pomáha zlepšiť postavenie ľudí so zrakovým postihnutím

Bratislava 7. apríla (TASR) - Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) už 33 rokov pomáha zlepšiť postavenie ľudí so zrakovým postihnutím. Obhajuje ich záujmy a práva, no venuje sa aj poskytovaniu sociálnych služieb či odstraňovaniu bariér. TASR o tom informovala PR manažérka únie Eliška Fričovská.



"ÚNSS sa výraznou mierou zasadila o zlepšenie postavenia ľudí so zrakovým postihnutím. Zástupcovia ÚNSS sa zamerali najmä na presadzovanie legislatívy na podporu zamestnávania, poskytovanie sociálnych služieb či príspevkov na kompenzácie. Nemenej dôležitou sférou, ktorej sa pracovníci organizácie venujú, je oblasť debarierizácie," skonštatovala Fričovská. Zdôraznila, že únia na problémy nielen poukazuje, ale ponúka aj riešenia.



Pomoc prostredníctvom sociálnych služieb ponúka nevidiacim a slabozrakým osem krajských stredísk a 56 poradenských miest. "Práve tu odborní pracovníci pracujú s klientmi, ktorým pomáhajú pri vyrovnávaní sa s postihnutím, učia ich Braillovo písmo, chôdzu s bielou palicou, pracovať na počítači či mobilnom telefóne s hlasovým výstupom alebo zväčšujúcim programom. Spoločne zvládnu i starostlivosť o domácnosť," spresnila Fričovská. Ročne tak ÚNSS pomôže vyše 3000 klientom.



Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska vznikla 7. apríla 1990 odčlenením sa od Zväzu invalidov. V súčasnosti patrí k najväčším a najstarším občianskym združeniam. Má takmer 3000 členov združených v 50 základných organizáciách, ktorých cieľom je vzájomná podpora ľudí s ťažkým zrakovým postihnutím.