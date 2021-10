Deň bielej palice má vodičom pripomenúť solidaritu voči nevidiacim

Bratislava 12. októbra (TASR) - Už dvanástykrát vyjdú do ulíc hliadky dopravnej polície spoločne s figurantmi Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS), aby sa pozreli na to, ako vodiči rešpektujú pravidlá zákona o cestnej premávke. Dopravno-preventívnu akciu organizuje ÚNSS v spolupráci s Prezídiom Policajného zboru pri príležitosti Svetového dňa bielej palice. TASR o tom informovala PR manažérka Eliška Fričovská. Biela palica má informovať vodičov o prítomnosti nevidiaceho.



Deň bielej palice bude v uliciach slovenských miest 14. októbra. Podujatím chcú zvýšiť informovanosť vodičov i bezpečnosť chodcov so zrakovým postihnutím. Vodič je podľa zákona povinný "dbať na zvýšenú opatrnosť voči cyklistom a chodcom, najmä deťom, osobám so zdravotným postihnutím, osobitne voči osobám, ktoré používajú bielu palicu, a starým osobám". Biela palica má informovať vodičov a ostatných účastníkov cestnej premávky o prítomnosti nevidiaceho. "Ak chce nevidiaci alebo slabozraký chodec prejsť cez cestu, dáva signál tým, že bielu palicu zodvihne vodorovne pred seba. Palicu dvíha maximálne do výšky pása a takto ju podrží niekoľko sekúnd. Rešpektujúci vodič zareaguje zastavením a trpezlivo počká, kým daný človek prejde. Akékoľvek trúbenie či blikanie svetlami na človeka so zrakovým postihnutím nie je vhodné," priblížil predseda ÚNSS Branislav Mamojka.



Počas Dňa bielej palice budú hliadky Policajného zboru spolu figurantmi ÚNSS na 40 priechodoch v 36 mestách Slovenska. "Naša organizácia má na každom priechode figuranta – užívateľa bielej palice - a zapisovateľa, ktorý eviduje, ako vodiči na konkrétnom úseku zareagovali," vysvetlil Mamojka.



"Policajné hliadky budú pozorne sledovať, či vodiči rešpektovali alebo nerešpektovali signál bielou palicou. Tých, ktorí zastavia, ocenia a tých, ktorí žiadosť nevidiaceho odignorujú, na chybu upozornia a vysvetlia im správny postup. Tentoraz však bez pokuty," doplnil Tomáš Vrábel z odboru dopravnej polície Prezídia Policajného zboru.



Deň bielej palice budú propagovať aj na sociálnych sieťach, pripravia niekoľko videí, ktorými chcú rozširovať povedomie verejnosti o problematike ľudí so zrakovým postihnutím v doprave.