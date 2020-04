Vodiaci pes pomáha nevidiacemu k nezávislosti

Bratislava 29. apríla (TASR) – Vodiace psy majú v živote ľudí so zrakovým postihnutím nezastupiteľné miesto. Upozornia na prekážku, uľahčujú využívanie verejnej dopravy, navigujú v rôznych budovách. Posledná aprílová streda každoročne patrí Medzinárodnému dňu vodiacich psov.



Nevidiaca Iveta Zbranková hovorí, že s vodiacim psom sa bez ľudskej pomoci dostanem všade, kam potrebuje. „Som oveľa zdravšia, denne nachodíme aj desať kilometrov i v nečase, a to určite posilňuje moju imunitu. A napokon, som bohatšia o množstvo milých zážitkov, spoznala som veľa dobrých ľudí a som šťastnejšia,“ konštatuje Iveta.



Inštruktori sociálnej rehabilitácie z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) pomáhajú nevidiacim nacvičiť si priestorovú orientáciu i samostatnú chôdzu s bielou palicou. „Keď má klient 'priestorovku' zvládnutú, môžeme sa zamerať na výuku so psom. Povely dáva vodiacemu psovi pán, ja mu určujem orientačné body, podľa ktorých sa môže na trase orientovať. So psom je to však oveľa jednoduchšie. Klient sa naučí, že na danej trase sa nachádzajú určité body, ale nemusí si tak podrobne pamätať rôzne detaily. Zadá povel vodiacemu psovi a on ho už dovedie, napríklad k zastávke, k priechodu pre chodcov a podobne,“ vysvetľuje vzájomnú spoluprácu metodička pre sociálne služby ÚNSS Ivana Frčová. Psi však pomáhajú nevidiacemu aj pri orientácii v cudzom prostredí. Zareagovať musia i v nečakaných situáciách.



Napriek tomu, že nevidiaci by mali mať možnosť dostať sa s vodiacim psom takmer kamkoľvek, ešte stále občas narazia na nepríjemnosti. „Ľudia, ktorých stretávame, vedia, že psíka nesmú vyrušovať chytaním, oslovovaním, hladkaním, len ak im to dovolím. Aj s tým, že by Ivorka nechceli pustiť do reštaurácie, býva problém len výnimočne. Kde však na problém narážame, to je vozenie sa taxíkmi,“ hovorí Zbranková o živote s vodiacim psom. Dodala však, že vždy je to viac-menej o konkrétnom človeku a jeho ochote.



V súvislosti s aktuálnou situáciou a šírením nového koronavírusu upozorňuje Svetová únia nevidiacich na nutnosť dôslednej hygieny a starostlivosti o vodiacich psov. Keďže vírusy sa môžu udržať aj na srsti, ňufáku či postroji psa, odporúča zvýšiť hygienické štandardy a venovať zvýšenú starostlivosť jeho očiste po návrate zvonku.