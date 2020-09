ÚNSS: Zamestnávatelia majú pred prijatím nevidiacich zbytočný rešpekt

Bratislava 21. septembra (TASR) – Na Slovensku je ešte stále veľa zamestnávateľov, ktorí majú pred vytvorením pracovného miesta pre nevidiacich zbytočný rešpekt, upozorňuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS). Podľa štatistík má skúsenosť s kolegom so zdravotným postihnutím 16 percent ľudí. Ako príčinu ÚNSS uvádza najmä obavy z nepoznaného.



Podľa vedúcej oddelenia sociálnych služieb ÚNSS Timey Hókovej nepotrebuje nevidiaci či slabozraký zamestnanec oveľa viac ako iný. Vo vzájomnej komunikácii stačí dodržiavať základný komunikačný manuál. Dôležité je najmä vymeniť nejasné a nekonkrétne slová za konkrétne. Napríklad slová ako „tu“ alebo „tam“ nahradia konkrétne opisy. „Najmä zo začiatku, kým sa nevidiaci či slabozraký naučí rozoznať kolegov po hlase, je vhodné mu pri pozdravení sa povedať aj svoje meno, poprípade oddelenie či funkciu,“ vysvetľuje Hóková. Dodala, že dôležitý je aj pozdrav na rozlúčku, respektíve upozornenie na to, že rozhovor skončil alebo človek odchádza.



V súčasnosti dokážu zrakovo postihnutým výrazne uľahčiť život mnohé pomôcky. „Ide o rôzne kompenzačné, zdravotnícke a optické pomôcky, pričom ich výber záleží od stupňa zrakového postihnutia,“ vysvetľuje Lenka Patyiová, vedúca krajského strediska ÚNSS v Trnave. Takéto pomôcky možno využiť aj v zamestnaní. Zamestnávateľ by mal kanceláriu zrakovo postihnutého prispôsobiť jeho potrebám, pričom jej vybavenie taktiež záleží od stupňa postihnutia.



Zatiaľ čo slabozrakému postačí na prečítanie tlačeného dokumentu lupa, nevidiaci na to potrebuje skener a viaceré špeciálne softvéry. Prvým dôležitým softvérom, ktorý by mal zamestnávateľ zabezpečiť, je softvér s názvom Optical character recognition (OCR) software. Jeho úlohou je rozpoznať naskenovaný materiál. Druhý špeciálny softvér, nainštalovaný v notebooku či počítači, sprostredkúva informácie z obrazovky pomocou hlasového výstupu a zároveň umožňuje ovládať počítač. Jeho úlohou je materiál prečítať. Takýto čítač obrazovky by mal byť nainštalovaný aj v mobilnom telefóne zamestnanca, aby mu umožnil s ním pracovať.



Slabozrakým pomáha k lepšiemu rozoznávaniu objektov farebný kontrast. Môže ísť napríklad o kancelársky organizér výrazne odlišných farieb. Efektívnu zrakovú prácu a kontrast zvyšuje aj svetlo z lampy či využitie fixiek na zapisovanie poznámok.



„Ak má viesť človek plnohodnotný život, je potrebné aby mal pocit užitočnosti, zamestnanie,“ uzavrela ÚNSS, ktorá dlhodobo pomáha osobám so zrakovým postihnutím v tejto oblasti. Nehľadá pre nich pracovné miesto, ale snaží sa dopomôcť im k zručnostiam, aby si ho vedeli nájsť.