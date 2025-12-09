< sekcia Slovensko
ÚOO: Budovaná dôvera v systém ochrany oznamovateľov sa výrazne oslabí
Zákon má nadobudnúť účinnosť 1. januára 2026.
Autor TASR
Bratislava 9. decembra (TASR) - Úroveň ochrany, ale aj dôvera ľudí v systém ochrany oznamovateľov sa výrazne oslabí. Konštatuje to Úrad na ochranu oznamovateľov (ÚOO) vo svojom stanovisku. Reaguje tak na rozhodnutie poslancov Národnej rady (NR) SR, ktorí v utorok schválili jeho transformáciu na nový Úrad na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti.
„Úroveň ochrany, ale aj dôvera ľudí v systém ochrany oznamovateľov, ktoré sme na úrade prácne počas uplynulých rokov budovali, sa týmto zákonom výrazne oslabí,“ odkazuje ÚOO.
Úrad podľa jeho vyjadrení mrzí, že poslanci nevypočuli varovania desiatok odborníkov a medzinárodných organizácií vrátane Európskej komisie či Európskej prokuratúry, ktoré upozorňovali na negatívne dosahy nového zákona. Podľa úradu prevládli politické záujmy nad vecnou a odbornou diskusiou o ochrane tých, ktorí v dobrej viere chránia záujmy štátu a nás všetkých.
Úrad na ochranu oznamovateľov (ÚOO) sa transformuje na nový Úrad na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Okrem agendy oznamovateľov trestnej činnosti bude riešiť aj agendu odškodňovania obetí trestných činov, ktorú prevezme od ministerstva spravodlivosti. Vyplýva to z návrhu z dielne rezortu vnútra, ktorý poslanci Národnej rady (NR) SR v utorkovom hlasovaní schválili. O návrhu rokovali v skrátenom legislatívnom konaní. Návrh prináša aj ďalšie zmeny.
