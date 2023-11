Dlugošová: Komunikácia cez trestné oznámenia podkopáva dôveru v orgány

Bratislava 27. novembra (TASR) - Komunikácia medzi štátnymi orgánmi prostredníctvom trestných oznámení podľa predsedníčky Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO) Zuzany Dlugošovej podkopáva dôveru vo všetky verejné inštitúcie. Uviedla to pre TASR v reakcii na trestné oznámenie, ktoré podal minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) pre okolnosti poskytnutia ochrany tzv. čurillovcom.



"Nemyslím si, že tento krok pána ministra upokojí a vyjasní situáciu," povedala Dlugošová. Podotkla, že sa to negatívne odrazí aj na efektívnom boji proti korupcii. Zároveň pripomenula, že úrad nemá pri podaní trestných oznámení žiadnu právomoc udeľovať statusy chráneného oznamovateľa a voči udeleniu nemôže ani zasiahnuť.



"Naopak, ako štátny orgán je povinný každý udelený status rešpektovať. Zároveň pripomíname, že udelenie statusu neznamená zabetónovanie v akejkoľvek pozícii," dodala. Úrad podľa slov predsedníčky každý prípad posudzuje individuálne a v mnohých prípadoch už udelil súhlas s prepustením.



Šutaj Eštok podal trestné oznámenie pre okolnosti poskytnutia ochrany tzv. čurillovcom. Myslí si, že poskytnutá ochrana je nezákonná a došlo k spáchaniu trestného činu.



Po jeho nástupe do funkcie dočasne pozbavil výkonu služby šiestich policajtov, tzv. čurillovcov. Odôvodnil to podozrením zo spáchania trestného činu. Keďže mali policajti status chráneného oznamovateľa, podľa Úradu na ochranu oznamovateľov sa mal minister najprv obrátiť na nich.