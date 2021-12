Komunikačná kampaň by mala zlepšiť povedomie o ochrane whistleblowerov

Bratislava 29. decembra (TASR) - Úrad na ochranu oznamovateľov (ÚOO) odštartoval verejné obstarávanie na realizáciu komunikačnej kampane, ktorej cieľom je zvýšenie povedomia o ochrane oznamovateľov korupcie, tzv. whistleblowerov. "Návrhy do súťaže možno posielať do 31. januára,“ informuje úrad na svojej stránke. Približuje, že odhadovaná hodnota zákazky je 115.000 eur bez DPH.



"Ide o jednokolovú verejnú anonymnú súťaž s neobmedzeným počtom účastníkov. Kampaň je financovaná z plánu obnovy," uvádza ÚOO.



Zámerom kampane je zvýšenie povedomia o úrade, jeho úlohách a cieľoch v kontexte osvety o existencii samotného zákona o ochrane oznamovateľov. "Komunikačná kampaň má upozorniť verejnosť, že Úrad na ochranu oznamovateľov je pripravený ich ochrániť, ak sa rozhodnú konať a oznámia korupciu či inú nekalú praktiku,“ dodáva ÚOO.



Úrad taktiež vyhlásil súťaž architektonických návrhov na kompletnú rekonštrukciu a premenu svojho sídla. "Predpokladané investičné náklady na realizáciu stavebných prác sú 800.000 eur bez DPH,“ informuje úrad vo zverejnenom oznámení vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie. Aj v tomto prípade bude náklady financovať z prostriedkov plánu obnovy. Návrhy možno podávať do 21. februára 2022.



ÚOO začal s reálnou činnosťou od 1. septembra tohto roka. "Za prvých 100 dní sa na úrad obrátilo 111 ľudí. Úrad dostal 45 oznámení a znich viac ako polovica sa týkala vážneho porušenia zákona,“ informuje úrad na svojom webe.