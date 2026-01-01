< sekcia Slovensko
ÚOO sa od Nového roka neruší, nateraz pokračuje vo fungovaní bez zmien
Legislatíva, ktorá má pozastavenú účinnosť, mala priniesť viaceré zmeny. ÚOO sa ňou mal transformovať na nový Úrad na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 1. januára (TASR) - Úrad na ochranu oznamovateľov (ÚOO) sa od 1. januára 2026 neruší. Nateraz pokračuje vo fungovaní bez zmien. Ústavný súd (ÚS) SR totiž ešte v decembri 2025 pozastavil účinnosť zákona o transformácii ÚOO na nový úrad, ktorý mal do platnosti vstúpiť 1. januára 2026.
Legislatíva, ktorá má pozastavenú účinnosť, mala priniesť viaceré zmeny. ÚOO sa ňou mal transformovať na nový Úrad na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Ten mal okrem agendy oznamovateľov trestnej činnosti riešiť aj agendu odškodňovania obetí trestných činov, ktorú mal prevziať od ministerstva spravodlivosti. Zákon rieši aj preskúmanie ochrany v rámci trestného aj správneho konania.
Národná rada (NR) SR legislatívu schválila v decembri. Prezident SR Peter Pellegrini ju vetoval a vrátil na prerokovanie do parlamentu. Poslanci ju však následne opätovne schválili. Ústavný súd však ešte pred tým, ako zákon vstúpil do platnosti, pozastavil jeho účinnosť. Na súd sa obrátila opozícia. Ten prijal jej návrh na ďalšie konanie v celom rozsahu. Opozícia v podaní namietala možný nesúlad zákona s Ústavou SR aj právom Európskej únie, ale tiež proces jeho prijatia v skrátenom legislatívnom konaní. Kritizovala napríklad skrátenie funkčného obdobia riadne zvolenej predsedníčky ÚOO aj zmeny týkajúce sa poskytovania a prehodnocovania ochrany oznamovateľov.
Legislatíva, ktorá má pozastavenú účinnosť, mala priniesť viaceré zmeny. ÚOO sa ňou mal transformovať na nový Úrad na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Ten mal okrem agendy oznamovateľov trestnej činnosti riešiť aj agendu odškodňovania obetí trestných činov, ktorú mal prevziať od ministerstva spravodlivosti. Zákon rieši aj preskúmanie ochrany v rámci trestného aj správneho konania.
Národná rada (NR) SR legislatívu schválila v decembri. Prezident SR Peter Pellegrini ju vetoval a vrátil na prerokovanie do parlamentu. Poslanci ju však následne opätovne schválili. Ústavný súd však ešte pred tým, ako zákon vstúpil do platnosti, pozastavil jeho účinnosť. Na súd sa obrátila opozícia. Ten prijal jej návrh na ďalšie konanie v celom rozsahu. Opozícia v podaní namietala možný nesúlad zákona s Ústavou SR aj právom Európskej únie, ale tiež proces jeho prijatia v skrátenom legislatívnom konaní. Kritizovala napríklad skrátenie funkčného obdobia riadne zvolenej predsedníčky ÚOO aj zmeny týkajúce sa poskytovania a prehodnocovania ochrany oznamovateľov.