< sekcia Slovensko
ÚOO sa vyjadril k odkladu rokovania o šiestej platbe z plánu obnovy
Európska komisia (EK) bude podľa ÚPVV čakať na rozhodnutie Ústavného súdu SR v súvislosti s ÚOO.
Autor TASR
Bratislava 12. februára (TASR) - Úrad na ochranu oznamovateľov (ÚOO) vníma odklad rokovania o šiestej platbe z plánu obnovy ako vážny dôsledok legislatívnych snáh o zásah do existencie a nezávislosti úradu. TASR o tom informoval úrad.
„Na možné riziká spojené so zrušením úradu sme verejne aj oficiálne vystríhali už minulý rok počas legislatívneho procesu. Upozorňovali sme, že funkčný a nezávislý úrad je súčasťou záväzkov Slovenskej republiky voči Európskej únii a že jeho zrušenie môže viesť k spochybneniu splnenia míľnikov plánu obnovy. Dnešná situácia potvrdzuje, že tieto obavy boli opodstatnené,“ skonštatoval ÚOO.
Tento krok podľa neho ukázal, že ochrana oznamovateľov a s ňou spojená nezávislá inštitúcia nie je len formálnou podmienkou „na papieri“, ale kľúčovým nástrojom v boji proti korupcii a zneužívaniu verejných prostriedkov vrátane eurofondov. „Oslabovanie tohto systému vysiela signál, ktorý môže mať dlhodobé dôsledky pre reputáciu Slovenska v rámci EÚ,“ doplnil úrad.
ÚOO deklaroval, že bude naďalej plniť svoje zákonné úlohy a je pripravený poskytnúť odbornú súčinnosť pri hľadaní riešenia, ktoré zabezpečí ochranu oznamovateľov v súlade s európskymi štandardmi a zároveň ochráni finančné záujmy Európskej únie aj Slovenskej republiky.
Úrad podpredsedu vlády SR pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku (ÚPPV) vo štvrtok oznámil, že schválenie posledného formálneho kroku pri vyplatení šiestej žiadosti o platbu pre Slovenskú republiku v objeme 590 miliónov eur zatiaľ nezaradili na rokovanie komitologického výboru EÚ. Dôvodom majú byť zmeny týkajúce sa ÚOO, ktorého sfunkčnenie bolo financované zo zdrojov plánu obnovy.
Európska komisia (EK) bude podľa ÚPVV čakať na rozhodnutie Ústavného súdu SR v súvislosti s ÚOO. Zároveň ÚOO začal intenzívne rokovania s EK s cieľom vyjasniť otvorené otázky a zabezpečiť pokračovanie procesu vyplatenia šiestej žiadosti o platbu.
ÚOO mal vo svojej pôvodnej podobe zaniknúť od 1. januára 2026, avšak po rozhodnutí Ústavného súdu SR, ktorý v decembri 2025 pozastavil účinnosť tohto zákona, nateraz pokračuje vo fungovaní bez zmien. Ústavný súd návrh skupiny opozičných poslancov Národnej rady SR prijal na ďalšie konanie v celom rozsahu. EK v januári zaslala Slovensku formálne oznámenie o možnom nesplnení povinnosti v súvislosti s ÚOO a vyžiadala si doplňujúce informácie a vysvetlenie. Legislatíva, ktorú v decembri schválil parlament, mala transformovať ÚOO na nový Úrad na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Ten sa mal okrem agendy oznamovateľov trestnej činnosti zaoberať aj agendou odškodňovania obetí trestných činov, ktorú mal prevziať od ministerstva spravodlivosti. Zákon rieši aj preskúmanie ochrany v rámci trestného aj správneho konania.
„Na možné riziká spojené so zrušením úradu sme verejne aj oficiálne vystríhali už minulý rok počas legislatívneho procesu. Upozorňovali sme, že funkčný a nezávislý úrad je súčasťou záväzkov Slovenskej republiky voči Európskej únii a že jeho zrušenie môže viesť k spochybneniu splnenia míľnikov plánu obnovy. Dnešná situácia potvrdzuje, že tieto obavy boli opodstatnené,“ skonštatoval ÚOO.
Tento krok podľa neho ukázal, že ochrana oznamovateľov a s ňou spojená nezávislá inštitúcia nie je len formálnou podmienkou „na papieri“, ale kľúčovým nástrojom v boji proti korupcii a zneužívaniu verejných prostriedkov vrátane eurofondov. „Oslabovanie tohto systému vysiela signál, ktorý môže mať dlhodobé dôsledky pre reputáciu Slovenska v rámci EÚ,“ doplnil úrad.
ÚOO deklaroval, že bude naďalej plniť svoje zákonné úlohy a je pripravený poskytnúť odbornú súčinnosť pri hľadaní riešenia, ktoré zabezpečí ochranu oznamovateľov v súlade s európskymi štandardmi a zároveň ochráni finančné záujmy Európskej únie aj Slovenskej republiky.
Úrad podpredsedu vlády SR pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku (ÚPPV) vo štvrtok oznámil, že schválenie posledného formálneho kroku pri vyplatení šiestej žiadosti o platbu pre Slovenskú republiku v objeme 590 miliónov eur zatiaľ nezaradili na rokovanie komitologického výboru EÚ. Dôvodom majú byť zmeny týkajúce sa ÚOO, ktorého sfunkčnenie bolo financované zo zdrojov plánu obnovy.
Európska komisia (EK) bude podľa ÚPVV čakať na rozhodnutie Ústavného súdu SR v súvislosti s ÚOO. Zároveň ÚOO začal intenzívne rokovania s EK s cieľom vyjasniť otvorené otázky a zabezpečiť pokračovanie procesu vyplatenia šiestej žiadosti o platbu.
ÚOO mal vo svojej pôvodnej podobe zaniknúť od 1. januára 2026, avšak po rozhodnutí Ústavného súdu SR, ktorý v decembri 2025 pozastavil účinnosť tohto zákona, nateraz pokračuje vo fungovaní bez zmien. Ústavný súd návrh skupiny opozičných poslancov Národnej rady SR prijal na ďalšie konanie v celom rozsahu. EK v januári zaslala Slovensku formálne oznámenie o možnom nesplnení povinnosti v súvislosti s ÚOO a vyžiadala si doplňujúce informácie a vysvetlenie. Legislatíva, ktorú v decembri schválil parlament, mala transformovať ÚOO na nový Úrad na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Ten sa mal okrem agendy oznamovateľov trestnej činnosti zaoberať aj agendou odškodňovania obetí trestných činov, ktorú mal prevziať od ministerstva spravodlivosti. Zákon rieši aj preskúmanie ochrany v rámci trestného aj správneho konania.