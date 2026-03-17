ÚOO:Zrušenie zákona vnímame ako krok, ktorý odstraňuje právnu neistotu
Zrušenie zákona prišlo do parlamentu cez pozmeňujúci návrh k novele Trestného zákona.
Autor TASR
Bratislava 17. marca (TASR) - Zrušenie zákona o Úrade na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti, ktorý mal nahradiť Úrad na ochranu oznamovateľov (ÚOO), je krokom na odstránenie právnej neistoty. Konštatovala to riaditeľka odboru prevencie a komunikácie ÚOO Mária Hunková v reakcii na utorňajšie rozhodnutie Národnej rady (NR) SR. Do budúcnosti verí úrad v odbornú a vecnú diskusiu.
„Zrušenie zákona vnímame ako krok, ktorý odstraňuje vzniknutú právnu neistotu. Veríme, že v budúcnosti bude reformné plány v oblasti ochrany oznamovateľov sprevádzať odborná a vecná diskusia. Úrad je pripravený sa do nej zapojiť a poskytnúť svoje skúsenosti a dáta, aby bola právna úprava v súlade s európskymi štandardmi,“ poznamenala Hunková.
Zrušenie zákona prišlo do parlamentu cez pozmeňujúci návrh k novele Trestného zákona. Na zrušení zákona sa dohodli koaliční partneri. Dôvodom bolo aj podanie na ÚS. To spôsobilo časovú komplikáciu, pre ktorú bolo ohrozené poskytnutie ďalších platieb z plánu obnovy.
Národná rada SR schválila zákon o transformácii ÚOO v decembri 2025. Nová legislatíva mala priniesť viaceré zmeny. Nový Úrad na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti mal okrem agendy oznamovateľov trestnej činnosti riešiť aj agendu odškodňovania obetí trestných činov, ktorú mal prevziať od ministerstva spravodlivosti. Zákon mal riešiť aj preskúmanie ochrany v rámci trestného aj správneho konania.
Prezident SR Peter Pellegrini legislatívu vetoval a vrátil na prerokovanie do parlamentu. Poslanci ju však následne opätovne schválili. ÚS ešte predtým, ako zákon vstúpil do platnosti, pozastavil jeho účinnosť. Na súd sa obrátila opozícia.
