Uplynie 25 rokov od vraždy Tutiho, prípad dozoruje prokuratúra Martin

Bratislava 3. júla (TASR) - V pondelok (6.7.) uplynie 25 rokov od prvej demonštratívnej mafiánskej vraždy v bratislavskom podsvetí, o život prišiel Vladimír Daniš, prezývaný Tuti. Prípad aktuálne dozoruje Okresná prokuratúra v Martine.



"Predmetná trestná vec sa nachádza v štádiu prípravného konania a aktuálne sa vykonávajú úkony a zhromažďuje sa dôkazný materiál. Dozor nad dodržiavaním zákonnosti v prípravnom konaní vykonáva prokurátor Okresnej prokuratúry Martin," povedal pre TASR prokurátor Krajskej prokuratúry v Žiline Martin Kokles.



Na začiatku minulého mesiaca vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) obvinil v tejto súvislosti banskobystrického bosa Mikuláša Černáka z trestného činu všeobecného ohrozenia. Spolu s nebohým bratislavským bosom Miroslavom Sýkorom sa mali dohodnúť na usmrtení Tutiho.



Obaja sa mali spolčiť s ďalším bosom sýkorovcov Róbertom Lališom, alias Kýblom, s Jánom B. a Jozefom F. a rozdeliť si naplánované úlohy. Prostredníctvom Černáka mali zabezpečiť trhavinu priemyselného typu. Tú mal fyzicky obstarať Ján B. Z trhaviny mal s Jozefom F. za účasti ostatných zhotoviť nástražno-výbušný systém.



Jozef F. mal nástražno-výbušný systém nainštalovať pod sedadlo vodiča vozidla, ktoré používal Daniš. Po jeho nainštalovaní ho mali Kýbel, Jozef F. a Ján B. ešte istý čas, až do rozhodujúceho dňa, sledovať. Tým dňom bol 6. júl 1995, kedy do auta nasadol Tuti aj so svojim bratom Jozefom Danišom, prezývaným Papas. Popoludňajšia jazda po Štefanovičovej ulici v Bratislave bola ich posledná a približne o 13.38 h mal Lališ odpáliť nálož, ktorá oboch bratov usmrtila.



Tuti bol jedným z prvých bosov bratislavského podsvetia a priekopníkom vo vyberaní výpalného. Jeho surovosť a brutálne spôsoby pri presadzovaní vlastných záujmov viedli k tomu, že mal veľa nepriateľov - z radov konkurencie z podsvetia, podnikateľov, majiteľov barov a reštaurácií, taxikárov a iných. Jedna z verzií, ktorá kolovala o možnom motíve činu, bola, že krátko predtým prezradil Tuti polícii, že v Bratislave sa skrýva jeden z talianskych mafistických bosov. Napokon v roku 2015 polícia v súvislosti s vraždou ako prvého obvinila Kýbla.



V prípade Tutiho išlo o prvú demonštratívnu vraždu - atentát v bratislavskom podsvetí. Koncom apríla 1993 však bol vo vchode do bytovky v bratislavskej Rači strelnou zbraňou a viacerými bodnými ranami brutálne usmrtený Ivan Trančík, patriaci do skupiny Petra Steinhübela, alias Žaluďa.



Tuti v počiatkoch "operoval" z podnikov v centre mesta a z bývalého hotela Fórum – orientoval sa najmä na vydieranie a hrubý nátlak v centre Bratislavy. Polícia vtedy voči nemu nezasahovala napriek tomu, že bol často, mimo iných trestných činov, aj nedovolene ozbrojený. Polícia bola bezmocná najmä z dôvodu, že máloktorý poškodený by svedčil proti tomuto bosovi, resp. by podal na neho trestné oznámenie. V podnikoch ho sprevádzal Tibor Pútik alias Buco.