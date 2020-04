Uplynie 30 rokov od prvej návštevy pápeža Jána Pavla II.

Po druhý raz v histórii slovenského národa, po prvýkrát v podmienkach existencie samostatnej republiky, pricestoval 30. júna 1995 na štvordňovú návštevu Slovenska pápež Ján Pavol II. , 264. rímsky biskup, archívna snímka. Foto: TASR - Vladimír Benko

Prílet pápeža Jána Pavla II. na Slovensko. Foto: TASR Vladimír Benko

Bratislava 21. apríla (TASR) – Pápež Ján Pavol II. počas svojho pontifikátu navštívil Slovensko tri razy, prvýkrát v roku 1990 v rámci prvej návštevy Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, druhý raz v roku 1995 a do tretice v roku 2003.povedal pre TASR František Mikloško, disident, poslanec a v rokoch 1990 - 1992 aj predseda slovenského parlamentu.Podľa Mikloška o tom svedčí fakt, že hoci pápež Ján Pavol II. dostal pozvánku na návštevu našej vlasti v januári 1990, našiel si hneď v apríli voľný termín.povedal Mikloško.Historicky prvá návšteva pápeža sa začala 21. apríla 1990, na ďalší deň, 22. apríla 1990, pápež pobozkal slovenskú zem a odslúžil omšu na letisku vo Vajnoroch. Od týchto okamihov teda uplynú tri desaťročia.Ako prezradil Mikloško, pápežova návšteva má svoje historické pozadie.František Mikloško bol na podpisovej akcii zaangažovaný. Podpisy sa zhromažďovali u kňaza a politického väzňa Otta Mádra a od neho sa cez kardinála Tomáška dostali diplomatickou cestou k pápežovi.dodal Mikloško.Pamätnú púť vo Velehrade na Morave v roku 1985 napokon navštívil kardinál Agostino Casaroli. Pápeža Jána Pavla II. pozval oficiálne na návštevu Československa až čerstvo zvolený prezident Václav Havel v januári 1990. Pozvanie tlmočila vo Vatikáne delegácia, ktorú viedol Ján Čarnogurský ako podpredseda federálnej vlády.Ján Pavol II. pricestoval do Prahy 21. apríla 1990. Na ďalší deň celebroval omšu na Velehrade a potom sa presunul do Bratislavy, na letisko vo Vajnoroch, kde sa mala konať ďalšia omša. Mikloško s Čarnogurským mali možnosť sprevádzať pápeža v helikoptére.povedal Mikloško.Návštevu Svätého Otca nepriaznivo ovplyvnilo mimoriadne zlé počasie. Napriek tomu sa v areáli letiska vo Vajnoroch zhromaždili státisíce ľudí. Keď pápež vystúpil z helikoptéry, pobozkal slovenskú zem. Urobil tak napriek tomu, že je protokolárnou zvyklosťou pobozkať zem iba v hlavnom meste krajiny, ktorú Svätý Otec navštívi. Už cestou do Bratislavy však pápežov tajomník Dziwisz povedal Mikloškovi:spomína Mikloško na tieto historické okamihy.dodal Mikloško.Podľa neho vrcholnou návštevou a tiež prejavom pápežovho vzťahu k Slovensku bola jeho cesta v roku 2003, keď Ján Pavol II. navštívil Trnavu, Banskú Bystricu, Rožňavu a počas omše v bratislavskej Petržalke 14. septembra blahorečil sestru Zdenku Schelingovú a biskupa Vasiľa Hopka.