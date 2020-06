Uplynul rok od inaugurácie prezidentky SR Zuzany Čaputovej

Bratislava 15. júna (TASR) - V pondelok 15. júna uplynie rok, keď sa Zuzana Čaputová oficiálne ujala prezidentského úradu. Stala sa prvou ženou v úrade prezidenta SR a zároveň vo veku 45 rokov aj najmladším človekom, ktorý kedy zastával úrad prezidenta SR.



Prvé kolo prezidentských volieb, ktoré sa uskutočnilo 16. marca 2019, vyhrala Čaputová zo ziskom 40,56 percenta hlasov. Do druhého kola volieb postúpil aj kandidát strany Smer-SD Maroš Šefčovič, ktorý získal 18,66 percenta voličských hlasov.



Druhé kolo prezidentských volieb, ktoré sa konalo 30. marca 2019, vyhrala Čaputová, keď jej svoj hlas dalo 58,40 percenta (1,056.582) voličov. Protikandidát Šefčovič získal 41,59 percenta (752.403) hlasov.



Po víťazstve v prezidentských voľbách, 10. apríla 2019, navštívila Čaputová súkromne hlavné mesto Českej republiky (ČR) Prahu, kde sa zúčastnila na koncerte Boba Dylana. Pred koncertom sa stretla s poslancom TOP 09 a bývalým českým ministrom zahraničných vecí Karlom Schwarzenbergom. Stretnutie absolvovala aj s riaditeľom Knižnice Václava Havla Michaelom Žantovským.



Čaputová sa 6. mája 2019 stala Európskou osobnosťou roka. Ocenili ju v rámci druhej edície "European Leadership Awards".



Oficiálny portrét nafotila 9. mája 2019 v Tlačovej agentúre Slovenskej republiky (TASR), autorom portrétu bol Pavol Neubauer.



Mesiac pred inauguráciou, 15. mája 2019, sa začala aj tlač poštovej známky. Autorom výtvarného návrhu bol akademický maliar Vladislav Rostoka.



Slávnostná inaugurácia Čaputovej do funkcie prezidentky SR sa uskutočnila 15. júna 2019 v priestoroch Slovenskej filharmónie v Bratislave. V prezidentskej funkcii vystriedala Andreja Kisku.



Slovenská prezidentka sa 19. decembra pre Čechov stala najdôveryhodnejšou politickou osobnosťou. V medzinárodnom rebríčku jej ako jedinej vyjadrila dôveru nadpolovičná väčšina respondentov (54 percent). Vyplynulo to z prieskumu českého Centra pre výskum verejnej mienky (CVVM). Spravodajský server Politico zaradil prezidentku Čaputovú medzi 28 najvplyvnejších ľudí v Európe. Rebríček viedol francúzsky prezident Emmanuel Macron.





Chronológia zahraničných ciest prezidentky Zuzany Čaputovej:

20. júna 2019 – Praha, ČR



Prezidentka Zuzana Čaputová absolvovala svoju prvú zahraničnú návštevu Českej republiky. V Prahe sa stretla s prezidentom Milošom Zemanom a zúčastnila sa na koncerte na Kampe.



25. júna 2019 – Brusel, Belgicko



Prezidentka odletela na oficiálnu návštevu Bruselu, kde ju prijal generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg. Stretla sa aj s belgickým kráľom Filipom a slovenskými zástupcami v štruktúrach Európskej únie (EÚ).



11. júla 2019 – Budapešť, Maďarsko



Zuzana Čaputová sa v Maďarsku stretla s prezidentom Jánosom Áderom. Počas návštevy položila veniec na Námestí hrdinov a uctila si pamiatku bývalého prezidenta Maďarska Árpáda Göncza položením kytice na jeho hrob.



15. júla 2019 – Varšava, Poľsko



Prezidentku SR Čaputovú privítal na nádvorí Prezidentského paláca vo Varšave poľský prezident Andrzej Duda.



24. júla 2019 – Paríž, Francúzsko



Prezidentku SR Zuzanu Čaputovú prijal francúzsky prezident Emmanuel Macron. Vo spoločnom tlačovom vyhlásení označila Francúzsko za blízkeho partnera a spojenca v Európskej únii a NATO a zdôraznila, že krajiny spájajú spoločné hodnoty.



21. augusta 2019 – Berlín, Nemecko



Slovensko a Nemecko sú si podľa nemeckého prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera najbližšie za posledné desaťročia. Vyhlásil to po stretnutí so slovenskou prezidentkou v Berlíne. Čaputová sa stretla aj s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou.



30. augusta 2019 – Viedeň, Rakúsko



Na prvej oficiálnej návšteve Rakúska vo viedenskom Hofburgu sa Čaputová stretla s rakúskym prezidentom Alexandrom Van der Bellenom. Rakúsky prezident vyzdvihol prácu slovenských zdravotných sestier a opatrovateliek v rakúskych rodinách.



16. septembra 2019 – Kyjev, Ukrajina



Prezidentka SR Zuzana Čaputová na návšteve Kyjeva ocenila reformy ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a jeho snahu o konštruktívny dialóg v súvislosti s konfliktom vo východnej časti Ukrajiny.



23. septembra 2019 – New York, Klimatický samit OSN



Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová mala prejav na začiatku Klimatického samitu OSN. O dva dni, 25. septembra, sa s ňou stretol generálny tajomník OSN António Guterres.



3. októbra 2019 – Lány, Česká republika



Prezidenti krajín Vyšehradskej štvorky (V4) po skončení samitu na zámku Lány vyhlásili, že jednomyseľne podporujú vstup Srbska do EÚ. Podporu Srbsku vyjadruje aj Slovensko, zdôraznila prezidentka Čaputová.



22. októbra 2019 – Tokio, Japonsko



V Tokiu sa za prítomnosti významných hostí z desiatok krajín sveta koná oficiálny obrad intronizácie nového, 126. japonského cisára Naruhita. SR zastupovala prezidentka Zuzana Čaputová.



9. novembra 2019 – Berlín, Nemecko



Prezidentka SR Zuzana Čaputová sa na pozvanie nemeckého prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera zúčastnila v Berlíne spolu s prezidentmi Česka, Poľska a Maďarska na oslavách pri príležitosti 30. výročia pádu Berlínskeho múru.



12. novembra 2019 – Praha, Česká republika



Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová položila veniec k pamätníku 17. novembra na pražskej Národnej triede. Do Česka pricestovala, aby si pripomenula 30. výročie Nežnej revolúcie.



3. decembra 2019 – Londýn, Spojené kráľovstvo



Zástupcovia členských krajín NATO sa zišli v Británii na summite NATO. Slovensko zastupovala prezidentka Zuzana Čaputová, minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák a minister obrany Peter Gajdoš. Lídri krajín NATO si pripomenuli 70. výročie Aliancie.



23. januára 2020 – Jeruzalem, Izrael



Pri návšteve Jeruzalema si prezidentka SR Zuzana Čaputová v múzeu holokaustu Jad va-šem pripomenula 75 rokov od oslobodenia koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau.



27. januára 2020 – Auschwitz, Poľsko



Na boj proti fašizmu vyzvala prezidentka SR Zuzana Čaputová, ktorá sa zúčastnila na slávnostnej ceremónii v bývalom nacistickom koncentračnom tábore Auschwitz-Birkenau pri príležitosti 75. výročia jeho oslobodenia.



16. februára 2020 – Mníchov, Nemecko



Prezidentka Zuzana Čaputová vystúpila na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii. Išlo o historicky prvú účasť slovenskej hlavy štátu na tomto podujatí.



10. marca 2020 – Brno, Česká republika



Prezidentka SR si v Brne pripomenula 100. výročie Ústavnej listiny Československej republiky. Pripomenula, že prijatím Ústavnej listiny sa vo februári a marci 1920 zavŕšil proces konštituovania spoločného štátu Čechov a Slovákov, ktorý sa začal v októbri 1918.