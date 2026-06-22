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Uplynulý týždeň na cestách: Polícia eviduje 235 nehôd a šesť úmrtí
Polícia od začiatku roka do 21. júna zaevidovala 5322 nehôd.
Autor TASR
Bratislava 22. júna (TASR) - Polícia za uplynulý týždeň na Slovensku zaznamenala 235 dopravných nehôd. Je to o 19 nehôd menej ako v rovnakom období minulého roka. Pri minulotýždňových nehodách prišlo o život šesť osôb a ďalších 18 utrpelo ťažké zranenia. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová.
„Počas uplynulého týždňa došlo k viacerým tragickým nehodám. Smrteľné následky si vyžiadali dopravné nehody v okresoch Topoľčany, Bratislava, Zvolen, Spišská Nová Ves a Komárno,“ priblížila.
Polícia od začiatku roka do 21. júna zaevidovala 5322 nehôd. „Predstavuje to nárast o 251 nehôd oproti rovnakému obdobiu minulého roka. Napriek tomu počet ťažko zranených osôb medziročne klesol o 46 osôb. Od začiatku roka zahynulo na cestách 104 osôb, čo je o 14 viac ako v rovnakom období roka 2025,“ doplnila hovorkyňa.
Policajti v tejto súvislosti apelovali na všetkých účastníkov cestnej premávky, aby dbali na zvýšenú opatrnosť a zodpovedné správanie. „S príchodom letných mesiacov, keď na cestách pribúdajú motocyklisti, apelujeme aj na nich, aby svoju jazdu prispôsobili svojim schopnostiam, stavu vozovky a aktuálnej dopravnej situácii. Práve neprimeraná rýchlosť, riskantné manévre či strata koncentrácie často vedú k nehodám s vážnymi alebo tragickými následkami,“ dodali.
„Počas uplynulého týždňa došlo k viacerým tragickým nehodám. Smrteľné následky si vyžiadali dopravné nehody v okresoch Topoľčany, Bratislava, Zvolen, Spišská Nová Ves a Komárno,“ priblížila.
Polícia od začiatku roka do 21. júna zaevidovala 5322 nehôd. „Predstavuje to nárast o 251 nehôd oproti rovnakému obdobiu minulého roka. Napriek tomu počet ťažko zranených osôb medziročne klesol o 46 osôb. Od začiatku roka zahynulo na cestách 104 osôb, čo je o 14 viac ako v rovnakom období roka 2025,“ doplnila hovorkyňa.
Policajti v tejto súvislosti apelovali na všetkých účastníkov cestnej premávky, aby dbali na zvýšenú opatrnosť a zodpovedné správanie. „S príchodom letných mesiacov, keď na cestách pribúdajú motocyklisti, apelujeme aj na nich, aby svoju jazdu prispôsobili svojim schopnostiam, stavu vozovky a aktuálnej dopravnej situácii. Práve neprimeraná rýchlosť, riskantné manévre či strata koncentrácie často vedú k nehodám s vážnymi alebo tragickými následkami,“ dodali.