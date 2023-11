ÚPN: Festival Slobody prinesie multižánrovú sériu podujatí

Bratislava 2. novembra (TASR) - Program 13. ročníka multižánrového Festivalu slobody budú od 6. do 17. novembra tvoriť diskusie, výstavy, filmová prehliadka, divadelné predstavenie, koncerty i sprievodné podujatia. Informoval o tom organizátor podujatia Ústav pamäti národa (ÚPN).



Súčasťou slávnostného otvorenia festivalu bude v pondelok 6. novembra udelenie Ceny ÚPN. "Laureátmi ceny za odpor proti nedemokratickým režimom a boj za obnovu slobody a demokracie sú bývalí politickí väzni Ján Zeman a Viliam Šimko, obaja in memoriam," informoval hovorca ÚPN Michal Miklovič. "Laureátom ceny za prínos k poznaniu obdobia neslobody a šírenie myšlienok slobody a demokracie je Pavol Hric, zakladateľ Múzea obetí komunizmu v Košiciach," doplnil.



Súčasťou festivalu bude od 7. do 10. novembra prehliadka hraných a dokumentárnych filmov v bratislavskom Kine Mladosť. V dňoch 13. až 15. novembra otvorí svoje brány archív ÚPN na bratislavskej Miletičovej ulici. "Na návštevníkov čaká komentovaná prehliadka depotov archívu, výstava Protištátne nápisy, odborné prednášky a diskusie," avizoval Miklovič.



V rámci festivalu sa uskutoční aj akcia, ktorú ÚPN spoluorganizuje s RTVS - Festival slobody pod pyramídou i Víkend zatvorených hraníc, ktorého spoluorganizátorom je Bratislavský samosprávny kraj. V rámci Festivalu slobody budú verejnosti k dispozícii tiež viaceré výstavy ÚPN. Vstup na podujatia je voľný, kompletný program možno nájsť na webe www.festivalslobody.sk.