Ústav pamäti národa: Medzi mladými rastie záujem o dejiny

Bratislava 17. novembra (TASR) - Medzi mladými ľuďmi rastie záujem o moderné slovenské dejiny, s čím súvisí aj zvýšený záujem o podujatia organizované Ústavom pamäti národa (ÚPN). Ústav plánuje vytvoriť vo svojich budúcich priestoroch miesto pamäti a diskusie o našej nedávnej minulosti. V týchto dňoch ÚPN preberá do správy nehnuteľnosti, v ktorých bude po ich rekonštrukcii sídliť.



"V poslednej dobe badať medzi mladými ľuďmi nárast záujmu o moderné slovenské dejiny, čo má viacero príčin. Samozrejme, mladých najviac pritiahnu k dejinám rodinné prostredie, mediálna prezentácia, sociálne siete a reflexia dejín v rámci umenia a kultúry, osobitne potom filmová tvorba," uviedol pre TASR Jerguš Sivoš z ÚPN. Ústav sa podľa neho snaží využívať všetky možnosti, ktoré má, napríklad prednášky v školách či multižánrový Festival slobody, ktorého súčasťou je aj filmová prehliadka.



Aj na zvýšenom záujme o podujatia ÚPN v uplynulom období podľa Sivoša badať, že záujem o históriu v spoločnosti rastie. "Ústav v týchto dňoch preberá do správy nehnuteľnosti, v ktorých bude po ich rekonštrukcii sídliť. V širšom centre Bratislavy plánujeme vytvoriť miesto pamäti a diskusie o našej nedávnej minulosti," priblížil.



ÚPN, ktorý vykonáva nestranné hodnotenie doby neslobody, plní aktuálne najmä úlohy v zmysle zákona o protikomunistickom odboji a zákona o odobratí nezaslúžených benefitov predstaviteľom komunistického režimu. "V zmysle uznesení vlády z roku 2020 a 2021 rokujeme s príslušnými ministerstvami o prevzatí ďalších spisov bývalých bezpečnostných zložiek," dodal Sivoš.



Proti Ústavu pamäti národa sú v súčasnosti vedené aj súdne spory. "Zväčša ide o žaloby na ochranu osobnosti, v ktorých sa žalobcovia domáhajú určenia, že sú neoprávnene evidovaní v registračných protokoloch Štátnej bezpečnosti (ŠtB), prípadne odstránenia záznamov k ich osobe," povedal pre TASR Sivoš.



Medzi mediálne známe patrí súdny spor so súčasným českým premiérom Andrejom Babišom. Babiš bol vo zväzkoch ŠtB vedený ako agent pod krycím menom Bureš, spoluprácu s ŠtB popiera a trvá na tom, že je vo zväzkoch vedený neoprávnene. ÚPN bol podľa Sivoša úspešný so svojou sťažnosťou na Ústavnom súde SR. "Vo vydanom náleze Ústavný súd SR konštatuje, že Ústav pamäti národa nie je pasívne vecne legitimovaný, pretože plnenie si zákonnej povinnosti zverejnenia vylučuje, aby Ústav pamäti národa konal protiprávne, teda aby zverejnenie registračných protokolov ŠtB mohlo predstavovať neoprávnený zásah do práva na ochranu osobnosti," priblížil.