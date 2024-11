Ústav pamäti národa: Nežná revolúcia je kľúčová udalosť 20. storočia

Bratislava 17. novembra (TASR) - Nežná revolúcia patrí medzi kľúčové historické udalosti 20. storočia v Československu. Ukončila 40-ročnú vládu komunistického režimu a pripravila podmienky pre znovuobnovenie demokratického politického systému, ktorý umožňuje uplatňovanie základných ľudských práv a občianskych slobôd. Pri príležitosti 35. výročia Nežnej revolúcie to uviedol Ústav pamäti národa (ÚPN).



Zároveň poukazuje na to, že vybojované hodnoty v novembri 1989 nie sú samozrejmosťou a iniciatívy, ktoré ich chcú eliminovať, patria aj k realite dneška. "V súčasnosti je preto potrebné byť obozretný pri iniciatívach, ktoré by mohli obmedziť základné ľudské práva a slobody a zvrátiť vývoj späť k nedemokratickému režimu," zdôraznil hovorca ÚPN Michal Miklovič. Pripomenul, že zápas za slobodu a demokraciu bol dlhý a pre jeho aktérov mal nezriedka fatálne dôsledky. "Podpora a propagácia ideí, smerujúcich k potlačeniu základných práv a slobôd alebo hlásanie nenávisti, nie sú len hrozbou pre súčasnosť a budúcnosť, ale aj znevážením pamiatky obetí nedemokratických režimov," upozornil.



Pripomenul, že ÚPN, ktorý je inštitúciou s nezastupiteľnou úlohou v procese vyrovnávania sa s nedemokratickou minulosťou, pripravil pri príležitosti 35. výročia Nežnej revolúcie viaceré osvetové aktivity. Okrem 14. ročníka multižánrového Festivalu slobody sprístupnil v turistickej aplikácii SmartGuide dve nové audioprehliadky. "Umožnia obyvateľom i návštevníkom Bratislavy, aby sa samostatne a vlastným tempom dozvedeli viac o udalostiach Nežnej revolúcie priamo na miestach, kde sa v Bratislave uskutočnili jej významné akcie a podujatia," priblížil Miklovič.



ÚPN taktiež aktualizoval svoju tematickú webovú stránku www.17november1989.sk, ktorá jej návštevníkom približuje udalosti predchádzajúce Nežnej revolúcii v Československu i v zahraničí, profily predstaviteľov komunistického režimu a disentu, slovník pojmov, časovú os, dokumenty, fotografie a videá z priebehu Nežnej revolúcie.