ÚPN: Nežná revolúcia vrátila občanom ľudské práva a slobody
Ústav informoval, že Deň boja za slobodu a demokraciu si pripomenie položením vencov pri pamätníkoch obetiam komunizmu na viacerých miestach v Bratislave.
Bratislava 17. novembra (TASR) - Pád komunistického režimu v novembri 1989 je kľúčovou udalosťou slovenských dejín 20. storočia. Vďaka Nežnej revolúcii sa na Slovensku znovunastolila demokracia a možnosť slobodne si uplatňovať ľudské práva a slobody. Pripomenul to Ústav pamäti národa (ÚPN) v stanovisku pri príležitosti 36. výročia Nežnej revolúcie. TASR o tom informoval hovorca ÚPN Michal Miklovič.
„Totalitný komunistický režim cieľavedome ničil tradičné hodnoty európskej civilizácie, úmyselne porušoval ľudské práva a slobody, vykonával justičné zločiny, terorizoval nositeľov iných názorov, devastoval hospodárstvo, ničil tradičné princípy vlastníckeho práva, zneužíval výchovu, vzdelávanie, vedu a kultúru na politické a ideologické účely. Vzhľadom na zločinný charakter totalitného komunistického režimu je správne a nevyhnutné oslavovať jeho pád, pripomínať si jeho obete a chrániť demokraciu, ľudské práva a slobody pred iniciatívami, ktoré by ich chceli znovu obmedziť,“ poznamenal ÚPN.
Ústav informoval, že Deň boja za slobodu a demokraciu si pripomenie položením vencov pri pamätníkoch obetiam komunizmu na viacerých miestach v Bratislave. „Pred budovou na Krížnej ulici č. 42, ktorú ÚPN rekonštruuje ako svoje budúce sídlo, sa od 11.00 h uskutoční happening. V rámci neho študenti Vysokej školy výtvarných umení nakreslia na múr jedno z hesiel Nežnej revolúcie ‚Pravda a láska musia zvíťaziť nad lžou a nenávisťou‘,“ dodal.
ÚPN neskôr informoval, že happening sa pre nepriaznivé počasie ruší.
