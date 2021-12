Ústav pamäti národa žiada prokuratúru o overenie skartácie dokumentov

Bratislava 16. decembra (TASR) - Ústav pamäti národa (ÚPN) sa s podozrením na spáchanie trestného činu v súvislosti so skartáciou osobných spisov príslušníkov bezpečnostných zložiek, narodených v rokoch 1931 až 1937, vrátane príslušníkov Štátnej bezpečnosti (ŠtB) obrátil na Okresnú prokuratúru Bratislava I. Skartáciu vykonalo Ministerstvo vnútra (MV) SR počas vyraďovacieho konania. Informovala o tom Andrea Púčiková z ÚPN.



"Dokumenty o činnosti bezpečnosti zložiek štátu sú nenahraditeľným svedectvom o danom historickom období, sú dôležité pre uchovanie pamäti národa a sú tak aj jeho kultúrnym dedičstvom," poukázal ÚPN.



Skartáciou osobných spisov došlo podľa ÚPN k nenávratnému zničeniu historických dokumentov, ktoré mali byť ústavu odovzdané už v roku 2003. "Toto zničenie dokumentov ohrozuje záujem verejnosti na poznaní minulosti, ako aj naplnenie zákona o odobratí nezaslúžených benefitov predstaviteľom komunistického režimu," zdôraznil úrad. ÚPN sa preto obrátil na prokuratúru s otázkou, či skartáciou nebol spáchaný trestný čin.



ÚPN a MV vedú dlhodobé rokovania, pretože ÚPN má do svojej správy prevziať dokumenty o činnosti bezpečnostných zložiek štátu v období od 18. apríla 1939 do 31. decembra 1989. Medzi dokumenty, ktoré mali byť ÚPN odovzdané, patrili aj osobné (kádrové) spisy a osobné evidenčné karty príslušníkov ŠtB, ktoré sú predmetom zverejnenia alebo sprístupňovania podľa zákona o pamäti národa. "Navyše po prevzatí ÚPN by sa stali archívnymi dokumentami a kultúrnym dedičstvom," dodal ÚPN.