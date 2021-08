Ústav pamäti národa: SNP potvrdilo, že Slováci nekolaborujú s nacizmom

Bratislava 28. augusta (TASR) - Slováci dali 29. augusta 1944 celému svetu najavo, že odmietajú kolaborovať s nacizmom a zapojili sa do boja za slobodu a demokraciu. Pri význame Slovenského národného povstania (SNP) to zdôraznili historici Peter Jašek a Tomáš Klubert z Ústavu pamäti národa (ÚPN).



Povstanie jednoznačne zaraďujú k najvýznamnejším udalostiam moderných slovenských dejín. "Slováci majú vo svojich dejinách málo udalostí, kedy vystúpili so zbraňou v ruke proti okupačným vojskám a nedemokratickému režimu. Preto je dôležité, aby sme si SNP stále pripomínali," dodávajú.



V otvorenom vystúpení národa pred takmer 80 rokmi vidia aj odkaz a motiváciu pre súčasnú mladú generáciu - nevnímať pasívne udalosti okolo seba a prevziať zodpovednosť za osud svojej krajiny a dianie v spoločnosti. "Napokon, aj v roku 1944 väčšinu povstalcov tvorili mladí ľudia. Ich odvaha a odhodlanie sú inšpirujúce aj pre nasledujúce generácie," pripomínajú historici ÚPN.



Centrálne oslavy 77. výročia SNP sa začínajú v sobotu podvečer v Banskej Bystrici. Pietne spomienky na povstanie, jeho hrdinov a príbehy si pripomínajú počas tohto týždňa v mestách a obciach po celom Slovensku.